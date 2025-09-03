fechar
Signo |

Entre hoje e amanhã, 3 signos vão ser surpreendidos por mensagens que não deveriam ter lido

Conversas inesperadas podem trazer à tona segredos, verdades escondidas e sentimentos que vão abalar profundamente esses signos em breve.

Por Bianca Tavares Publicado em 03/09/2025 às 7:33
Imagem de um homem comemorando
Imagem de um homem comemorando - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Entre hoje e amanhã, o universo reserva um choque para três signos que vão topar com mensagens que nunca deveriam ter visto.

Um simples deslize no celular, uma conversa aberta por acaso ou até mesmo uma revelação enviada por engano pode mudar completamente a forma como eles enxergam certas relações.

O que era dúvida se torna clareza, e a vida dá uma guinada.

Leia Também

Gêmeos

A curiosidade típica de Gêmeos pode colocá-lo diante de um conteúdo que vai mexer com suas emoções. Uma conversa entre amigos pode revelar que alguém não foi tão sincero quanto parecia.

Essa descoberta pode gerar um afastamento ou até mesmo a libertação de algo que estava pesando.

  • Número da sorte: 9
  • Cor: Azul-turquesa
  • Pedra: Água-marinha
  • Carta do tarô: O Enforcado – revela uma nova perspectiva inesperada
  • Palavra do dia: Revelação

Leão

Leão pode ser surpreendido por mensagens no campo amoroso. Um segredo de alguém próximo ou um sentimento guardado pode vir à tona.

Essa situação vai abalar seu orgulho, mas também abrir espaço para enxergar a verdade sem ilusões.

  • Número da sorte: 21
  • Cor: Dourado
  • Pedra: Citrino
  • Carta do tarô: A Torre – algo precisa ruir para dar lugar ao novo
  • Palavra do dia: Verdade

Escorpião

Escorpião, mestre em segredos, vai se deparar com informações que não esperava. Essa descoberta pode envolver tanto questões familiares quanto amorosas, trazendo um turbilhão de emoções.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Apesar do impacto, o signo vai usar sua força interna para transformar a dor em poder.

  • Número da sorte: 4
  • Cor: Vinho
  • Pedra: Granada
  • Carta do tarô: A Lua – o oculto vem à tona
  • Palavra do dia: Despertar

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Horóscopo 03.09: tenha cautela financeira. Seu dinheiro pode estar em risco
ASTROLOGIA

Horóscopo 03.09: tenha cautela financeira. Seu dinheiro pode estar em risco
O véu do destino se levanta: 3 signos finalmente entendem por que tudo aconteceu
SIGNOS

O véu do destino se levanta: 3 signos finalmente entendem por que tudo aconteceu

Compartilhe

Tags