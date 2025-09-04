4 filmes de terror psicológico que vão mexer com sua mente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obras intensas que combinam suspense, tensão emocional e críticas sociais profundas estão entre os destaques do gênero. Confira 4 filmes

O terror psicológico tem se consolidado como um dos gêneros mais respeitados e instigantes do cinema contemporâneo. Longe dos sustos gratuitos e efeitos exagerados, esses filmes mergulham nas angústias humanas, explorando o medo pelo viés emocional e psicológico.

São obras que causam desconforto, não apenas pelo que mostram, mas principalmente pelo que sugerem.

Para quem busca experiências mais densas, intensas e provocadoras, selecionamos quatro filmes de terror psicológico que merecem sua atenção. Prepare-se para histórias que ultrapassam o susto e entram direto na sua mente.

1. Corra!

Corra! foi um divisor de águas no cinema de terror psicológico contemporâneo. O longa acompanha Chris, um jovem negro que visita a família da namorada branca pela primeira vez e aos poucos descobre que há algo sinistro por trás da fachada acolhedora.

Com uma crítica social afiada sobre racismo estrutural, privilégio e apropriação, o filme combina suspense, tensão e ironia como poucos. Vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Original, Corra! se tornou uma referência do gênero.

2. O Babadook

Este filme australiano ganhou o mundo com sua metáfora poderosa sobre depressão e maternidade. O Babadook conta a história de uma mãe viúva e seu filho pequeno, que passam a ser assombrados por uma figura misteriosa vinda de um livro infantil.

O que parece ser uma entidade sobrenatural revela-se uma representação dos traumas e da dor emocional não processada. Um dos grandes exemplos de como o terror pode ser usado para falar de saúde mental.

3. Cisne Negro

Embora flerte com o drama e o suspense, Cisne Negro é uma das obras mais importantes dentro do terror psicológico moderno. A jornada da bailarina Nina, vivida por Natalie Portman, é uma descida vertiginosa na obsessão pela perfeição.

O filme mistura realidade e alucinação de forma brilhante, provocando o espectador a questionar o que é real e o que é fruto da mente fragmentada da protagonista.

4. Nós

Após o sucesso de Corra!, Jordan Peele entregou um filme ainda mais ousado com Nós. A história de uma família que enfrenta suas versões sombrias vai muito além de uma narrativa de duplo.

O filme é carregado de simbolismo, crítica social e tensão psicológica. É um terror que mexe com questões identitárias e estruturais, ao mesmo tempo em que prende o espectador em um clima constante de inquietação.