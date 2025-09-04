Goat: o que esperar do novo thriller psicológico produzido por Jordan Peele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Filme estreia nos cinemas em 2 de outubro e traz produção de Jordan Peele em uma trama que mistura fama, manipulação e terror psicológico

A Universal Pictures se prepara para lançar, no dia 2 de outubro, seu novo thriller psicológico: GOAT. Produzido pela Monkeypaw Productions, do aclamado Jordan Peele, o filme promete entregar uma narrativa intensa, inquietante e recheada de críticas sociais.

Essas fórmulas já consagraram o produtor, que já alcançou um Oscar, em títulos como Corra! e Nós.

Com direção de Justin Tipping e roteiro assinado por Zack Akers e Skip Bronkie, GOAT mergulha nos bastidores obscuros do esporte, da fama e da obsessão por sucesso.

O termo “GOAT”, sigla para “Greatest of All Time”, é usado aqui de forma irônica e provocativa, questionando os limites que atletas e seus mentores estão dispostos a ultrapassar para alcançar a grandeza.

O enredo gira em torno de Cameron “Cam” Cade, um jovem quarterback promissor interpretado por Tyriq Withers, que vê sua carreira ameaçada após um ataque violento.

Buscando se recuperar física e psicologicamente, ele aceita a ajuda de Isaiah White, uma lenda do futebol vivido por Marlon Wayans, que o convida para um retiro privado em sua propriedade isolada. A partir daí, a relação entre os dois começa a revelar um lado sombrio e manipulador.

A tensão se intensifica quando Cam percebe que o treinamento oferecido por Isaiah vai muito além do preparo físico.

Há um clima de controle psicológico, culto à personalidade e até elementos que beiram o terror. Julia Fox interpreta Elsie, esposa de Isaiah e figura enigmática dentro desse triângulo emocional carregado de ambiguidade.

Roteiro elogiado

Produzido com o selo de qualidade da Monkeypaw, o filme já chamou atenção antes mesmo do lançamento. Seu roteiro esteve na Black List de Hollywood, que destaca os melhores roteiros ainda não filmados.

A expectativa é que GOAT se firme como uma das estreias mais impactantes do segundo semestre de 2025, especialmente entre os fãs de filmes de terror psicológico com crítica social.

Reflexão sobre masculinidade tóxica



Outro ponto que chama atenção é o elenco diverso e multifacetado. Além de nomes conhecidos, o longa traz participações de artistas como Tierra Whack e Guapdad 4000, que fazem sua estreia no cinema.

Essa composição amplia o alcance da obra e dialoga com um público mais jovem e conectado à cultura pop contemporânea.

O trailer, divulgado recentemente, já entrega o tom inquietante da produção. Luzes fortes, silêncios desconfortáveis e closes opressivos compõem uma estética que remete ao desconforto psicológico típico das obras de Jordan Peele.

A promessa é de um filme que não entrega apenas sustos, mas provoca reflexão sobre temas como masculinidade tóxica, controle emocional e os bastidores da cultura de ídolos.

Estreia

GOAT estreia exclusivamente nos cinemas em 2 de outubro. Para quem acompanha o cinema de gênero com olhar mais atento, esse é um daqueles lançamentos que merecem atenção.

Com suspense, tensão e um elenco afiado, o filme pode facilmente entrar na lista dos melhores thrillers psicológicos do ano.