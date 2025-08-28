5 filmes de terror para entrar no clima de Invocação do Mal 4

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enquanto Invocação do Mal 4 não estreia, essas histórias garantem uma boa dose de arrepios para manter o suspense vivo. Conheça a lista!

Com a confirmação de Invocação do Mal 4, os fãs de terror já começam a aquecer o coração (e os nervos) para mais uma jornada de sustos com os Warren.

Enquanto o novo capítulo da franquia não chega, existem cinco filmes que podem servir como uma preparação perfeita para quem adora histórias sobrenaturais, casas mal-assombradas e demônios prontos para atormentar os vivos.

1. A freira (2018)

Parte essencial do universo Invocação do Mal, o filme mergulha na origem da demoníaca Valak. A trama se passa em um convento na Romênia, onde padres e freiras enfrentam uma presença sombria e mortal.

Ideal para quem quer revisitar o pano de fundo do inimigo mais icônico da franquia.

2. Sobrenatural (2010)

Dirigido por James Wan, o mesmo criador de Invocação do Mal, o longa acompanha uma família atormentada por entidades malignas quando o filho entra em coma.

O filme introduziu o conceito da dimensão "O Além" e é considerado um dos terrores modernos mais assustadores.

3. Hereditário (2018)

Um terror psicológico que marcou a década, dirigido por Ari Aster. A trama mostra uma família lidando com perdas e segredos macabros, enquanto forças ocultas assumem o controle de seus destinos.

Pesado, inquietante e perturbador, é para quem gosta de sair do cinema sem fôlego.

4. Annabelle 2 – A Criação do Mal (2017)

Outro spin-off ligado ao universo dos Warren. O filme mostra a origem da famosa boneca amaldiçoada e consegue ser ainda mais aterrorizante que o primeiro.

Ótimo para se preparar para o clima de possessão demoníaca e objetos amaldiçoados.

5. A entidade (2012)

Protagonizado por Ethan Hawke, o longa apresenta um escritor que se muda com a família para uma nova casa e descobre gravações bizarras relacionadas a assassinatos brutais.

As imagens revelam a presença de uma entidade antiga e cruel, tornando o filme uma escolha perfeita para quem gosta de terror investigativo.