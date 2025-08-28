5 filmes de terror para entrar no clima de Invocação do Mal 4
Enquanto Invocação do Mal 4 não estreia, essas histórias garantem uma boa dose de arrepios para manter o suspense vivo. Conheça a lista!
Com a confirmação de Invocação do Mal 4, os fãs de terror já começam a aquecer o coração (e os nervos) para mais uma jornada de sustos com os Warren.
Enquanto o novo capítulo da franquia não chega, existem cinco filmes que podem servir como uma preparação perfeita para quem adora histórias sobrenaturais, casas mal-assombradas e demônios prontos para atormentar os vivos.
1. A freira (2018)
Parte essencial do universo Invocação do Mal, o filme mergulha na origem da demoníaca Valak. A trama se passa em um convento na Romênia, onde padres e freiras enfrentam uma presença sombria e mortal.
Ideal para quem quer revisitar o pano de fundo do inimigo mais icônico da franquia.
2. Sobrenatural (2010)
Dirigido por James Wan, o mesmo criador de Invocação do Mal, o longa acompanha uma família atormentada por entidades malignas quando o filho entra em coma.
O filme introduziu o conceito da dimensão "O Além" e é considerado um dos terrores modernos mais assustadores.
3. Hereditário (2018)
Um terror psicológico que marcou a década, dirigido por Ari Aster. A trama mostra uma família lidando com perdas e segredos macabros, enquanto forças ocultas assumem o controle de seus destinos.
Pesado, inquietante e perturbador, é para quem gosta de sair do cinema sem fôlego.
4. Annabelle 2 – A Criação do Mal (2017)
Outro spin-off ligado ao universo dos Warren. O filme mostra a origem da famosa boneca amaldiçoada e consegue ser ainda mais aterrorizante que o primeiro.
Ótimo para se preparar para o clima de possessão demoníaca e objetos amaldiçoados.
5. A entidade (2012)
Protagonizado por Ethan Hawke, o longa apresenta um escritor que se muda com a família para uma nova casa e descobre gravações bizarras relacionadas a assassinatos brutais.
As imagens revelam a presença de uma entidade antiga e cruel, tornando o filme uma escolha perfeita para quem gosta de terror investigativo.