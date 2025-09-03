fechar
Filmes | Notícia

'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' bate recorde de pré-venda no Brasil com 140 mil ingressos

Filme encerra uma das franquias mais famosas dos últimos tempos e promete lotar as salas de cinema a partir do dia 4 de setembro. Saiba mais

Por Alice Lins Publicado em 03/09/2025 às 18:50
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual'
Cena de 'Invocação Do Mal 4: O Último Ritual' - Divulgação/Giles Keyte

A expectativa do público brasileiro para a chegada de Invocação do Mal 4: O Último Ritual, novo longa da Warner Bros. Pictures, está tão alta que bateu recordes e se tornou a maior pré-venda de um filme de terror na história do Brasil.

Com estreia marcada para esta quinta-feira, 04 de setembro, mais de 140 mil pessoas já garantiram seus ingressos para assistir ao encerramento da franquia nos cinemas, considerando as compras realizadas até este último domingo, 31 de agosto.

A pré-venda de outros filmes da franquia reforçam o sucesso no Brasil, que chega agora em seu ponto mais alto: Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio registrou 34,2 mil ingressos vendidos antes da estreia oficial e, A Freira 2, chegou a 33,4 mil.

Além disso, o gosto do público brasileiro pelo terror também foi sentido em outros lançamentos, como Premonição 6: Laços de Sangue, que chegou a 27,8 mil ingressos adquiridos na pré-venda.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual é o capítulo final da trajetória dos icônicos investigadores paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga), baseado em eventos sobrenaturais reais. No filme, o casal encara o caso mais perturbador e enigmático de sua carreira, repleto de tensão e sustos que vão testar os limites até dos fãs mais corajosos.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual estreia nos cinemas em 4 de setembro e a pré-venda segue disponível. Para mais informações e detalhes das sessões, consulte as redes de cinema mais próximas.

