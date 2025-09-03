fechar
Filmes | Notícia

5 filmes quentes para ver na Netflix

Na Netflix há diversos filmes com cenas picantes. Se você procura por títulos ousados, a plataforma oferece opções para apimentar o fim de semana

Por Marilia Pessoa Publicado em 03/09/2025 às 15:03
Filme O Lado Bom de Ser Traída
Filme O Lado Bom de Ser Traída - Divulgação/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo da Netflix tem milhares de opções de filmes para todos os gostos, estilos e idades. Para quem está buscando títulos mais picantes, há muitos filmes que se destacam na plataforma.

Muitos desses filmes quentes na Netflix tem cenas ousadas e podem ser perfeitos para os casais assistirem no próximo sábado (06), Dia do Sexo, para deixar a imaginação ir mais longe.

Confira a seguir alguns filmes sensuais para ver na Netflix e já prepara a pipoca!

O Amante de Lady Chatterley

Cansada de um casamento sem paixão com um marido ferido na guerra, a jovem Lady Chatterley busca algo mais.

Ao iniciar um caso proibido com o guarda-caça da propriedade de sua família, ela descobre um mundo de desejo e intimidade que nunca imaginou.

Em uma época de rigidez e tradição, ela terá que decidir se seguirá as regras da sociedade ou se arriscará tudo por um amor que a desafia a ser livre.

Mea Culpa

A advogada criminalista Mea Harper aceita um caso de alto risco: defender o sedutor artista Zyair Malloy, acusado de assassinato.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto tenta descobrir a verdade e provar a inocência de seu cliente, ela se vê presa em uma teia complexa de mistério, desejo e traição.

Mea terá que navegar por um labirinto de segredos, onde a linha entre culpa e inocência se torna perigosamente tênue.

O Lado Bom de Ser Traída

Quando a contadora Babi descobre que foi traída pelo noivo, ela decide transformar sua vida sexual e emocional.

Sua jornada a leva a conhecer Marco, um juiz charmoso e misterioso. O que começa como uma paixão avassaladora logo se torna um jogo perigoso.

Babi terá que enfrentar segredos, mentiras e consequências arriscadas enquanto mergulha de cabeça nesse novo e imprevisível romance.

Bruna Surfistinha

Raquel, uma adolescente de classe média, abandona sua vida convencional para se tornar uma garota de programa.

Adotando o codinome de Bruna Surfistinha, ela começa a documentar suas experiências íntimas e desafios em um blog.

O que era um diário pessoal se transforma em um fenômeno nacional, revelando uma jornada de autodescoberta e empoderamento que desafia os tabus da sociedade.

Leia Também

Boa Sorte, Leo Grande

Nancy Stokes, uma professora aposentada, sente que algo está faltando em sua vida: uma boa experiência sexual. Determinada a mudar isso, ela contrata um profissional do sexo, o carismático Leo Grande.

O que começa como uma transação simples se transforma em uma série de conversas francas e reveladoras sobre desejo, insegurança e a busca pela conexão humana.

Juntos, eles embarcam em uma jornada que transcende a simples paixão, transformando a vida de ambos.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Andressa Urach avalia nova fase e faz confissão surpreendente sobre sexo: “Vivi extremos”
Andressa Urach

Andressa Urach avalia nova fase e faz confissão surpreendente sobre sexo: “Vivi extremos”

Compartilhe

Tags