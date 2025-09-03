5 filmes quentes para ver na Netflix
Na Netflix há diversos filmes com cenas picantes. Se você procura por títulos ousados, a plataforma oferece opções para apimentar o fim de semana
O catálogo da Netflix tem milhares de opções de filmes para todos os gostos, estilos e idades. Para quem está buscando títulos mais picantes, há muitos filmes que se destacam na plataforma.
Muitos desses filmes quentes na Netflix tem cenas ousadas e podem ser perfeitos para os casais assistirem no próximo sábado (06), Dia do Sexo, para deixar a imaginação ir mais longe.
Confira a seguir alguns filmes sensuais para ver na Netflix e já prepara a pipoca!
O Amante de Lady Chatterley
Cansada de um casamento sem paixão com um marido ferido na guerra, a jovem Lady Chatterley busca algo mais.
Ao iniciar um caso proibido com o guarda-caça da propriedade de sua família, ela descobre um mundo de desejo e intimidade que nunca imaginou.
Em uma época de rigidez e tradição, ela terá que decidir se seguirá as regras da sociedade ou se arriscará tudo por um amor que a desafia a ser livre.
Mea Culpa
A advogada criminalista Mea Harper aceita um caso de alto risco: defender o sedutor artista Zyair Malloy, acusado de assassinato.
Enquanto tenta descobrir a verdade e provar a inocência de seu cliente, ela se vê presa em uma teia complexa de mistério, desejo e traição.
Mea terá que navegar por um labirinto de segredos, onde a linha entre culpa e inocência se torna perigosamente tênue.
O Lado Bom de Ser Traída
Quando a contadora Babi descobre que foi traída pelo noivo, ela decide transformar sua vida sexual e emocional.
Sua jornada a leva a conhecer Marco, um juiz charmoso e misterioso. O que começa como uma paixão avassaladora logo se torna um jogo perigoso.
Babi terá que enfrentar segredos, mentiras e consequências arriscadas enquanto mergulha de cabeça nesse novo e imprevisível romance.
Bruna Surfistinha
Raquel, uma adolescente de classe média, abandona sua vida convencional para se tornar uma garota de programa.
Adotando o codinome de Bruna Surfistinha, ela começa a documentar suas experiências íntimas e desafios em um blog.
O que era um diário pessoal se transforma em um fenômeno nacional, revelando uma jornada de autodescoberta e empoderamento que desafia os tabus da sociedade.
Boa Sorte, Leo Grande
Nancy Stokes, uma professora aposentada, sente que algo está faltando em sua vida: uma boa experiência sexual. Determinada a mudar isso, ela contrata um profissional do sexo, o carismático Leo Grande.
O que começa como uma transação simples se transforma em uma série de conversas francas e reveladoras sobre desejo, insegurança e a busca pela conexão humana.
Juntos, eles embarcam em uma jornada que transcende a simples paixão, transformando a vida de ambos.