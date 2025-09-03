5 filmes quentes para ver na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na Netflix há diversos filmes com cenas picantes. Se você procura por títulos ousados, a plataforma oferece opções para apimentar o fim de semana

Clique aqui e escute a matéria

O catálogo da Netflix tem milhares de opções de filmes para todos os gostos, estilos e idades. Para quem está buscando títulos mais picantes, há muitos filmes que se destacam na plataforma.

Muitos desses filmes quentes na Netflix tem cenas ousadas e podem ser perfeitos para os casais assistirem no próximo sábado (06), Dia do Sexo, para deixar a imaginação ir mais longe.

Confira a seguir alguns filmes sensuais para ver na Netflix e já prepara a pipoca!

O Amante de Lady Chatterley

Cansada de um casamento sem paixão com um marido ferido na guerra, a jovem Lady Chatterley busca algo mais.

Ao iniciar um caso proibido com o guarda-caça da propriedade de sua família, ela descobre um mundo de desejo e intimidade que nunca imaginou.

Em uma época de rigidez e tradição, ela terá que decidir se seguirá as regras da sociedade ou se arriscará tudo por um amor que a desafia a ser livre.

Mea Culpa

A advogada criminalista Mea Harper aceita um caso de alto risco: defender o sedutor artista Zyair Malloy, acusado de assassinato.

Enquanto tenta descobrir a verdade e provar a inocência de seu cliente, ela se vê presa em uma teia complexa de mistério, desejo e traição.

Mea terá que navegar por um labirinto de segredos, onde a linha entre culpa e inocência se torna perigosamente tênue.

O Lado Bom de Ser Traída

Quando a contadora Babi descobre que foi traída pelo noivo, ela decide transformar sua vida sexual e emocional.

Sua jornada a leva a conhecer Marco, um juiz charmoso e misterioso. O que começa como uma paixão avassaladora logo se torna um jogo perigoso.

Babi terá que enfrentar segredos, mentiras e consequências arriscadas enquanto mergulha de cabeça nesse novo e imprevisível romance.

Bruna Surfistinha

Raquel, uma adolescente de classe média, abandona sua vida convencional para se tornar uma garota de programa.

Adotando o codinome de Bruna Surfistinha, ela começa a documentar suas experiências íntimas e desafios em um blog.

O que era um diário pessoal se transforma em um fenômeno nacional, revelando uma jornada de autodescoberta e empoderamento que desafia os tabus da sociedade.

Boa Sorte, Leo Grande

Nancy Stokes, uma professora aposentada, sente que algo está faltando em sua vida: uma boa experiência sexual. Determinada a mudar isso, ela contrata um profissional do sexo, o carismático Leo Grande.

O que começa como uma transação simples se transforma em uma série de conversas francas e reveladoras sobre desejo, insegurança e a busca pela conexão humana.

Juntos, eles embarcam em uma jornada que transcende a simples paixão, transformando a vida de ambos.