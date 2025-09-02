5 filmes do cinema nacional para maratonar no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esses cinco filmes nacionais de grande sucesso oferecem uma excelente oportunidade para mergulhar em histórias e performances inesquecíveis

O cinema brasileiro tem ganhado cada vez mais destaque, com produções que abordam temas variados, estilos diversos e histórias que emocionam e provocam reflexão.

Se você quer aproveitar o fim de semana para se aprofundar na riqueza do audiovisual nacional, selecionamos cinco filmes imperdíveis para uma maratona cheia de cultura, entretenimento e identidade. Confira:

1. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Um dos maiores sucessos de bilheteria e crítica dos últimos anos, o longa de Daniel Ribeiro é um dos romances LGBT+ mais importantes do cinema brasileiro.

A trama acompanha Leonardo, um adolescente cego que anseia por mais independência e autonomia. Sua vida muda completamente com a chegada de Gabriel, um novo colega de escola, que desperta novos sentimentos e experiências.

O filme é um retrato delicado e sensível da adolescência, do primeiro amor e da busca por identidade. É uma história que aquece o coração e nos faz lembrar que o amor não tem barreiras.

2. Bacurau (2019)

Um dos filmes brasileiros mais celebrados no exterior, "Bacurau" é uma experiência cinematográfica única.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a obra se passa em um futuro próximo e acompanha os moradores de Bacurau, um pequeno vilarejo no sertão de Pernambuco, que simplesmente desaparece do mapa. A partir daí, a comunidade precisa lutar para sobreviver a uma ameaça misteriosa e violenta.

O filme mistura gêneros, como faroeste e ficção científica, para criar uma metáfora poderosa sobre resistência, colonização e a importância de valorizar as raízes.

3. Homem com H (2024)

Baseado na história de Ney Matogrosso, o filme retrata a vida do icônico artista brasileiro, desde a sua infância até o auge da carreira.

A trama mostra a sua busca pela liberdade de expressão e a coragem de assumir a sua identidade em uma sociedade cheia de preconceitos. O filme explora a arte, a música e a sexualidade de Ney, um dos maiores ícones da cultura brasileira.

A obra nos convida a refletir sobre a importância de ser autêntico e de lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando tudo parece estar contra nós.

4. Tatuagem (2013)

Este filme de Hilton Lacerda nos transporta para o Recife dos anos 1970, em plena ditadura militar. O palco é o Chão de Estrelas, um cabaré underground que abriga um grupo de artistas anarquistas.

A história se concentra no relacionamento entre o artista Clécio Wanderley e o jovem soldado Fininha. A trama explora a arte, a liberdade e o amor em meio a um período de repressão. O filme é uma homenagem à resistência, à sexualidade e à celebração da vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

5. Que Horas Ela Volta? (2015)

Vencedor de diversos prêmios, o filme de Anna Muylaert nos faz pensar sobre questões sociais, como as diferenças de classe e o papel das empregadas domésticas no Brasil.

A história se concentra em Val, que se muda para São Paulo para trabalhar como babá em uma família rica. Ela divide o seu tempo entre o trabalho e as saudades da filha, Jéssica.

A dinâmica da casa muda completamente quando Jéssica decide ir morar com a mãe para prestar vestibular. O filme é um retrato sobre as relações de trabalho, o preconceito e o desejo de pertencimento, com atuações brilhantes de Regina Casé e Camila Márdila.