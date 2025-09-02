fechar
Filmes | Notícia

5 filmes do cinema nacional para maratonar no fim de semana

Esses cinco filmes nacionais de grande sucesso oferecem uma excelente oportunidade para mergulhar em histórias e performances inesquecíveis

Por Guilherme Gusmão Publicado em 02/09/2025 às 17:21
Bacurau, que já lotou salas de cinemas em sua pré-estreia, ganhou prêmio de melhor filme e melhor direção no festival peruano
Bacurau, que já lotou salas de cinemas em sua pré-estreia, ganhou prêmio de melhor filme e melhor direção no festival peruano - Foto: Reprodução/ Youtube

Clique aqui e escute a matéria

O cinema brasileiro tem ganhado cada vez mais destaque, com produções que abordam temas variados, estilos diversos e histórias que emocionam e provocam reflexão.

Se você quer aproveitar o fim de semana para se aprofundar na riqueza do audiovisual nacional, selecionamos cinco filmes imperdíveis para uma maratona cheia de cultura, entretenimento e identidade. Confira:

1. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Um dos maiores sucessos de bilheteria e crítica dos últimos anos, o longa de Daniel Ribeiro é um dos romances LGBT+ mais importantes do cinema brasileiro.

A trama acompanha Leonardo, um adolescente cego que anseia por mais independência e autonomia. Sua vida muda completamente com a chegada de Gabriel, um novo colega de escola, que desperta novos sentimentos e experiências.

O filme é um retrato delicado e sensível da adolescência, do primeiro amor e da busca por identidade. É uma história que aquece o coração e nos faz lembrar que o amor não tem barreiras.

2. Bacurau (2019)

Um dos filmes brasileiros mais celebrados no exterior, "Bacurau" é uma experiência cinematográfica única.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a obra se passa em um futuro próximo e acompanha os moradores de Bacurau, um pequeno vilarejo no sertão de Pernambuco, que simplesmente desaparece do mapa. A partir daí, a comunidade precisa lutar para sobreviver a uma ameaça misteriosa e violenta.

O filme mistura gêneros, como faroeste e ficção científica, para criar uma metáfora poderosa sobre resistência, colonização e a importância de valorizar as raízes.

3. Homem com H (2024)

Baseado na história de Ney Matogrosso, o filme retrata a vida do icônico artista brasileiro, desde a sua infância até o auge da carreira.

A trama mostra a sua busca pela liberdade de expressão e a coragem de assumir a sua identidade em uma sociedade cheia de preconceitos. O filme explora a arte, a música e a sexualidade de Ney, um dos maiores ícones da cultura brasileira.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A obra nos convida a refletir sobre a importância de ser autêntico e de lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando tudo parece estar contra nós.

4. Tatuagem (2013)

Este filme de Hilton Lacerda nos transporta para o Recife dos anos 1970, em plena ditadura militar. O palco é o Chão de Estrelas, um cabaré underground que abriga um grupo de artistas anarquistas.

A história se concentra no relacionamento entre o artista Clécio Wanderley e o jovem soldado Fininha. A trama explora a arte, a liberdade e o amor em meio a um período de repressão. O filme é uma homenagem à resistência, à sexualidade e à celebração da vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.

5. Que Horas Ela Volta? (2015)

Vencedor de diversos prêmios, o filme de Anna Muylaert nos faz pensar sobre questões sociais, como as diferenças de classe e o papel das empregadas domésticas no Brasil.

A história se concentra em Val, que se muda para São Paulo para trabalhar como babá em uma família rica. Ela divide o seu tempo entre o trabalho e as saudades da filha, Jéssica.

A dinâmica da casa muda completamente quando Jéssica decide ir morar com a mãe para prestar vestibular. O filme é um retrato sobre as relações de trabalho, o preconceito e o desejo de pertencimento, com atuações brilhantes de Regina Casé e Camila Márdila.

Leia também

Malês: Com estreia marcada, filme revive revolta histórica liderada por escravizados no Brasil
Cinema nacional

Malês: Com estreia marcada, filme revive revolta histórica liderada por escravizados no Brasil
Filme 'Recife Assombrado 2' estreia em outubro com Daniel Rocha e Vitória Strada
cinema nacional

Filme 'Recife Assombrado 2' estreia em outubro com Daniel Rocha e Vitória Strada

Compartilhe

Tags