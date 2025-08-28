fechar
Filmes | Notícia

Malês: Com estreia marcada, filme revive revolta histórica liderada por escravizados no Brasil

O filme revisita a Revolta dos Malês, maior levante liderado por pessoas escravizadas no país, ocorrido em Salvador, no ano de 1835

Por Guilherme Gusmão Publicado em 28/08/2025 às 16:01 | Atualizado em 28/08/2025 às 16:02
O filme estreia dia 2 de outubro nos cinemas
O filme estreia dia 2 de outubro nos cinemas - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Um dos episódios mais significativos e pouco representados da história brasileira ganhará vida nas telonas. Com estreia marcada para o dia 2 de outubro, o filme “Malês”, dirigido por Antonio Pitanga, revisita a Revolta dos Malês, maior levante liderado por pessoas escravizadas no Brasil, ocorrido em Salvador, no ano de 1835.

Ambientado na Bahia do século 19, o longa mergulha nas duras realidades vividas por homens e mulheres negros que ousaram resistir à opressão escravocrata.

Mais do que um drama histórico, o filme é um tributo à força, organização e espiritualidade do povo africano e afrodescendente, especialmente dos malês — muçulmanos africanos que protagonizaram a revolta.

Elenco

O elenco reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira, incluindo os filhos do diretor, Camila Pitanga e Rocco Pitanga, além de Bukassa Kabengele, Samira Carvalho e Rodrigo de Odé.

O roteiro é assinado por Manuela Dias, reconhecida por seu trabalho sensível e comprometido com temas sociais, como nas produções Justiça e Amor de Mãe.

Pacífico Licutan

Além da direção, Antonio Pitanga também assume papel de destaque no filme: ele interpreta Pacífico Licutan, figura histórica central na rebelião. Licutan é retratado como um líder engajado, que buscava unir diferentes etnias e crenças religiosas em torno de um mesmo ideal: a liberdade e o fim da escravidão no Brasil.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A Revolta dos Malês, embora reprimida com violência pelas autoridades coloniais, se tornou um marco da resistência negra no país.

Após seu fracasso, intensificou-se a vigilância e repressão contra africanos e afrodescendentes, especialmente os que mantinham práticas religiosas e culturais próprias.

“Malês” chega aos cinemas como uma obra fundamental para a reconstrução da memória histórica brasileira, lançando luz sobre heróis silenciados e reafirmando o papel central da população negra na luta por liberdade e justiça no país.

Leia também

"Tijolo por Tijolo", premiado no Festival Visões Periféricas, humaniza a vida nas periferias do Recife
cinema pernambucano

"Tijolo por Tijolo", premiado no Festival Visões Periféricas, humaniza a vida nas periferias do Recife
Recife abre circuito de lançamento de "Meu Amigo Lorenzo" no Nordeste
cinema nacional

Recife abre circuito de lançamento de "Meu Amigo Lorenzo" no Nordeste

Compartilhe

Tags