Malês: Com estreia marcada, filme revive revolta histórica liderada por escravizados no Brasil
O filme revisita a Revolta dos Malês, maior levante liderado por pessoas escravizadas no país, ocorrido em Salvador, no ano de 1835
Um dos episódios mais significativos e pouco representados da história brasileira ganhará vida nas telonas. Com estreia marcada para o dia 2 de outubro, o filme “Malês”, dirigido por Antonio Pitanga, revisita a Revolta dos Malês, maior levante liderado por pessoas escravizadas no Brasil, ocorrido em Salvador, no ano de 1835.
Ambientado na Bahia do século 19, o longa mergulha nas duras realidades vividas por homens e mulheres negros que ousaram resistir à opressão escravocrata.
Mais do que um drama histórico, o filme é um tributo à força, organização e espiritualidade do povo africano e afrodescendente, especialmente dos malês — muçulmanos africanos que protagonizaram a revolta.
Elenco
O elenco reúne grandes nomes da dramaturgia brasileira, incluindo os filhos do diretor, Camila Pitanga e Rocco Pitanga, além de Bukassa Kabengele, Samira Carvalho e Rodrigo de Odé.
O roteiro é assinado por Manuela Dias, reconhecida por seu trabalho sensível e comprometido com temas sociais, como nas produções Justiça e Amor de Mãe.
Pacífico Licutan
Além da direção, Antonio Pitanga também assume papel de destaque no filme: ele interpreta Pacífico Licutan, figura histórica central na rebelião. Licutan é retratado como um líder engajado, que buscava unir diferentes etnias e crenças religiosas em torno de um mesmo ideal: a liberdade e o fim da escravidão no Brasil.
A Revolta dos Malês, embora reprimida com violência pelas autoridades coloniais, se tornou um marco da resistência negra no país.
Após seu fracasso, intensificou-se a vigilância e repressão contra africanos e afrodescendentes, especialmente os que mantinham práticas religiosas e culturais próprias.
“Malês” chega aos cinemas como uma obra fundamental para a reconstrução da memória histórica brasileira, lançando luz sobre heróis silenciados e reafirmando o papel central da população negra na luta por liberdade e justiça no país.