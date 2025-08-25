"Papagaios" ganha Melhor Filme do 53º Festival de Gramado e Gero Camilo, Melhor Ator

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Filme de Douglas Soares foi um dos destaques da edição, levando quatro Kikitos, incluindo também "Melhor Direção de Arte" e de "Melhor Desenho de Som"

Clique aqui e escute a matéria

Fechando a programação do 53º Festival de Cinema de Gramado, ocorreu no último sábado (23), no Palácio dos Festivais, na cidade turística da Serra Gaúcha, a cerimônia de premiações da Mostra Competitiva de Longas-metragens Brasileiros.

Competindo com mais cinco filmes em 12 categorias, o longa-metragem “Papagaios”, do diretor Douglas Soares, conquistou a escolha do público do festival como “Melhor Longa-metragem Brasileiro pelo Júri Popular”, além do protagonista, o ator Gero Camilo, que dá vida a Tunico, o mais famoso “papagaio de pirata” do Rio de Janeiro, como “Melhor Ator”.

O filme ainda venceu os Kikitos - troféus que representam a maior premiação do cinema nacional - de Melhor Direção de Arte, por Elsa Romero, e de Melhor Desenho de Som, por Bernardo Uzeda, Thiago Sobral e Damião Lopes, completando no total quatro categorias.

“Muito feliz com essa premiação que é a resposta do público para o filme e, realmente, nós buscamos fazer uma produção que dialogasse com o espectador. Foi muito legal perceber que ‘Papagaios’ foi bem comentado pelo público e pela crítica no Festival de Gramado. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe, pelo empenho e pela brilhante entrega”, comenta o diretor Douglas Soares.

“Papagaios” traz uma sátira social sobre os limites éticos da fama, em um suspense marcado por mistérios e uma pitada de comédia, indagando sobre o que o ser humano está disposto a fazer para aparecer na televisão.

Diretor Douglas Soares do longametragem brasileiro Papagaio e equipe com Kikitos de Melhor Direção de Arte e Melhor Desenho de Som - Cleiton Thiele/Pressphoto/Divulgação

O ator Gero Camilo dá vida a Tunico, o mais famoso “papagaio de pirata” do Rio de Janeiro, um grande representante da classe e que sempre está perseguindo repórteres para aparecer na TV, seja em tragédias, velórios de famosos ou nos noticiários.

Depois de uma matéria sobre um grave acidente em um parque de diversões da cidade, ele conhece Beto, interpretado por Ruan Aguiar, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz. Esse encontro revelará a face oculta da busca pela fama a qualquer custo, em um Brasil com mais de 70 milhões de televisores ligados todos os dias.

“O trabalho com Gero Camilo vem de uma paixão de anos. Ele completa agora 25 anos de cinema e eu sempre quis fazer esse filme com ele, proporcionando também que ele participasse ativamente em uma construção coletiva”, explica o cineasta.

Premiado como o Melhor Ator na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Gero Camilo, que participou pela primeira vez do evento, agradeceu o destaque do seu trabalho pelo júri da edição e referiu o seu Kikito para toda a equipe do filme.

“Não existe ‘melhor ator’, existem destaques, que são apoiados em um coletivo de trabalhos. O cinema é uma arte coletiva. Eu não sou o melhor, eu sou um destaque, que representa uma voz comunitária, de uma indústria e de uma equipe que busca a sua narrativa e fortalece a cinematografia brasileira. Estou muito feliz com a honraria que recebemos”, comenta o ator.

O Júri Oficial de longas-metragens de ficção da edição de 2025 do Festival de Cinema de Gramado foi composto pelo ator Edson Celulari, pela atriz Isabel Fillardis e pelos cineastas Sergio Rezende, Fernanda Lomba e Petrus Cariry.

Após sua primeira exibição em Gramado, “Papagaios” segue em possíveis seleções de outros festivais nacionais e internacionais, com lançamento nos cinemas previsto para o mês de março de 2026. Distribuído pela Olhar Filmes, o filme tem a produção da Glaz Entretenimento e da Meus Russos.