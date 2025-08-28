O Agente Secreto: Filme estrelado por Wagner Moura ganha trailer internacional
Filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Confira a primeira prévia internacional
O primeiro trailer internacional de “O Agente Secreto”, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi divulgado nesta quinta-feira (28).
A prévia foi lançada pela NEON, estúdio responsável por lançar filmes como Parasita e Anatomia de uma Queda nos Estados Unidos.
O filme é estrelado por Wagner Moura (Tropa de Elite) e vai estrear internacionalmente no dia 26 de novembro. No Brasil, o longa terá distribuição pela Vitrine Filmes e estreia em 6 de novembro nos cinemas.
Confira o trailer internacional:
Além de Wagner Moura, o filme também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, Udo Kier e mais no elenco.
Qual é a história de O Agente Secreto?
Em ‘O Agente Secreto’, acompanhamos Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que decide trocar a agitação de São Paulo pela tranquilidade de Recife em 1977.
Ele busca escapar de um passado misterioso e violento, mas sua chegada durante o Carnaval rapidamente desfaz a calma esperada.
Marcelo percebe que, em vez de encontrar um refúgio, ele atraiu o caos que tentava deixar para trás.
A situação se agrava quando ele descobre que está sendo espionado pelos vizinhos, e a cidade que parecia um porto seguro se mostra um local de vigilância e tensão.