Filmes | Notícia

O Agente Secreto: Filme estrelado por Wagner Moura ganha trailer internacional

Filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Confira a primeira prévia internacional

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/08/2025 às 13:44 | Atualizado em 28/08/2025 às 13:45
O Agente Secreto é uma dos filmes que será lançado em 2025 - Divulgação

O primeiro trailer internacional de “O Agente Secreto”, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi divulgado nesta quinta-feira (28).

A prévia foi lançada pela NEON, estúdio responsável por lançar filmes como Parasita e Anatomia de uma Queda nos Estados Unidos.

O filme é estrelado por Wagner Moura (Tropa de Elite) e vai estrear internacionalmente no dia 26 de novembro. No Brasil, o longa terá distribuição pela Vitrine Filmes e estreia em 6 de novembro nos cinemas.

Além de Wagner Moura, o filme também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, Udo Kier e mais no elenco.

Qual é a história de O Agente Secreto?

Em ‘O Agente Secreto’, acompanhamos Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que decide trocar a agitação de São Paulo pela tranquilidade de Recife em 1977.

Ele busca escapar de um passado misterioso e violento, mas sua chegada durante o Carnaval rapidamente desfaz a calma esperada.

Marcelo percebe que, em vez de encontrar um refúgio, ele atraiu o caos que tentava deixar para trás.

A situação se agrava quando ele descobre que está sendo espionado pelos vizinhos, e a cidade que parecia um porto seguro se mostra um local de vigilância e tensão.

