Filmes | Notícia

Filme 'Recife Assombrado 2' estreia em outubro com Daniel Rocha e Vitória Strada

Sequência do longa traz lendas urbanas, efeitos visuais e a influenciadora Beca Barreto em sua primeira atuação no cinema. Saiba detalhes

Por Alice Lins Publicado em 28/08/2025 às 21:05
Cena do filme "Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias"
Cena do filme "Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias" - Divulgação

O filme “Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias”, dirigido por Adriano Portela, estreia nos cinemas no dia 23 de outubro.

A data foi anunciada nesta quarta-feira (27) pela influenciadora Beca Barreto, que integra o elenco e faz sua primeira atuação no cinema.

“Sempre foi meu sonho atuar, e meus seguidores me incentivaram muito. Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse Beca.

A produção dá continuidade a “Recife Assombrado” (2019), um dos longas pernambucanos mais vistos nos cinemas.

Desta vez, o protagonista Hermano, interpretado por Daniel Rocha, contrata um grupo de jovens pesquisadores paranormais para investigar a lenda de uma joia ligada à Branca Dias, figura histórica do século XVI perseguida pela Inquisição.

“Essa sequência mergulha ainda mais nas lendas urbanas do Recife. Uma que o público pedia muito desde o primeiro filme era a 'Perna Cabeluda', e desta vez ela estará bem representada”, afirmou o diretor.

Divulgação
Cena do filme "Recife Assombrado 2: A Maldição de Branca Dias" - Divulgação

Elenco e bastidores

Além de Daniel Rocha, o elenco conta com Vitória Strada, no papel da líder dos investigadores, e com nomes como Aramis Trindade, Mônica Feijó, Pally Siqueira e Gil Paz.

As gravações aconteceram em locais históricos do Recife, como o Teatro de Santa Isabel, o Arquivo Público Estadual e o Forte das Cinco Pontas. Também houve cenas filmadas em Vicência, na Zona da Mata de Pernambuco, em uma casa secular que ambienta o universo de Branca Dias.

Produzido pela Viu Cine, o longa reúne mais de 80 cenas com efeitos visuais, incluindo personagens digitais. Parte do trabalho foi realizada no Estúdio Nahsom, que utiliza painéis de LED e cenários em 3D.

“Tudo o que fazemos é pensando no público. Queremos que ele viaje nessa jornada, sinta medo, alegria e orgulho de ver sua região retratada no cinema”, afirmou o produtor e roteirista Ulisses Brandão.

