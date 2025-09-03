fechar
Filmes | Notícia

4 filmes vencedores do Oscar de melhor filme internacional para assistir no fim de semana

Esses quatro filmes ganhadores do Oscar provam que o cinema não tem fronteiras quando o assunto é tocar o espectador. Veja quais são eles

Por Guilherme Gusmão Publicado em 03/09/2025 às 14:55
Filme mexicano Roma, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2019
Filme mexicano Roma, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2019 - Divulgação

Se você está procurando filmes marcantes para assistir no fim de semana, nada melhor do que explorar o cinema internacional, especialmente quando ele vem consagrado com um Oscar de Melhor Filme Internacional.

Selecionamos 4 obras imperdíveis, cada uma com uma linguagem própria, mas todas carregadas de emoção, crítica social e beleza cinematográfica.

Prepare a pipoca e confira a seleção:

1. As Invasões Bárbaras – Canadá

Direção: Denys Arcand | Oscar: 2004

Um dos filmes mais aclamados do cinema canadense, As Invasões Bárbaras é uma continuação de O Declínio do Império Americano (1986), mas se sustenta perfeitamente por conta própria.

A história acompanha um professor universitário à beira da morte, que se reconecta com amigos e familiares enquanto revisita as ideias, desilusões e conquistas de sua geração.

É uma reflexão sensível sobre o fim da vida, o valor da amizade, as transformações sociais e a decadência dos ideais. Uma obra inteligente, emocional e surpreendentemente leve, mesmo tratando de temas profundos.

2. O Apartamento – Irã

Direção: Asghar Farhadi | Oscar: 2017

Do aclamado diretor iraniano Asghar Farhadi (também vencedor com A Separação), O Apartamento é um thriller psicológico e moral que conta a história de um casal de atores que enfrenta um trauma após um incidente violento em sua nova casa.

A narrativa é construída com sutileza e tensão crescente.

O filme trata com maestria de temas como vingança, dignidade e culpa — tudo isso com a marca registrada de Farhadi: diálogos afiados e dilemas éticos complexos.

3. Roma – México

Direção: Alfonso Cuarón | Oscar: 2019

Mais do que um filme, Roma é uma carta de amor de Alfonso Cuarón à sua infância e à mulher que o criou. Ambientado na Cidade do México dos anos 1970, o filme acompanha a rotina de uma empregada doméstica em meio a conflitos políticos e dramas pessoais da família para a qual trabalha.

Visualmente deslumbrante, com fotografia em preto e branco impecável, Roma é uma experiência cinematográfica única. Ganhou também os Oscars de Melhor Fotografia e Melhor Direção — um feito raro para um filme falado em espanhol e mixteco.

4. Drive My Car – Japão

Direção: Ryusuke Hamaguchi | Oscar: 2022

Baseado em um conto de Haruki Murakami, Drive My Car é um drama delicado e contemplativo sobre luto, perdão e arte. A história acompanha um diretor de teatro em processo de montagem de uma peça, enquanto lida com a dor da perda e cria uma relação inesperada com sua motorista.

Com quase três horas de duração, o filme é uma obra-prima da introspecção, e entrega diálogos profundos, silêncio significativo e atuações extraordinárias. É um filme que convida à reflexão e deixa marcas duradouras.

