Filmes premiados que estão escondidos na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+
Cinco filmes premiados que você provavelmente esqueceu de assistir nos streamings, perfeitos para redescobrir histórias incríveis.
Clique aqui e escute a matéria
No vasto catálogo dos streamings, nem só de blockbusters e grandes franquias vive o público. Entre os títulos menos comentados, há verdadeiras pérolas do cinema que conquistaram prêmios importantes e receberam aclamação da crítica, mas que muitas vezes passam despercebidas.
Se você gosta de histórias originais, atuações memoráveis e roteiros ousados, vale a pena explorar essas produções. Selecionamos cinco filmes premiados que estão esperando para serem descobertos na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+.
1. Lady Bird (Netflix)
Dirigido por Greta Gerwig, o drama sobre amadurecimento ganhou 2 Globos de Ouro e foi indicado ao Oscar em 5 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A história acompanha Christine “Lady Bird” McPherson, uma adolescente lidando com família, amizade e os desafios da vida no ensino médio. Original, divertido e emocionante, é um filme que merece ser revisitado.
2. Moonlight: Sob a Luz do Luar (Prime Video)
Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2017, este drama acompanha a vida de Chiron, um jovem negro crescendo em Miami, enfrentando identidade, amor e desafios sociais.
Com roteiro e direção sensíveis, é uma obra que combina poesia, intensidade emocional e performances inesquecíveis.
3. O Artista do Desastre (The Disaster Artist – HBO Max)
Baseado na história real da criação do infame filme The Room, esse longa rendeu a James Franco o Globo de Ouro de Melhor Ator. Uma comédia sobre paixão, obsessão e os bastidores de Hollywood, que mistura risadas e emoção em doses iguais.
4. Whiplash: Em Busca da Perfeição (Prime Video)
Dirigido por Damien Chazelle, esse intenso drama musical sobre um jovem baterista e seu exigente professor de música ganhou 3 Oscars, incluindo Melhor Edição e Melhor Ator Coadjuvante.
Um filme tenso, impactante e premiado, que desafia o espectador do começo ao fim.
5. Manchester à Beira-Mar (Disney+)
Com roteiro e direção de Kenneth Lonergan, o drama rendeu a Casey Affleck o Oscar de Melhor Ator.
Conta a história de Lee Chandler, que precisa lidar com a perda e a responsabilidade repentina de cuidar do sobrinho. Minimalista, profundo e cheio de emoção, é um daqueles filmes que tocam o público sem alarde.
Pérolas premiadas à vista
Esses filmes mostram que o cinema premiado pode ser tão impactante quanto qualquer blockbuster, mas com narrativas mais originais e envolventes.
Eles podem estar escondidos nos catálogos dos streamings, mas vale a pena resgatá-los e se surpreender com a qualidade de cada história.