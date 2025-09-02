Filmes premiados que estão escondidos na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cinco filmes premiados que você provavelmente esqueceu de assistir nos streamings, perfeitos para redescobrir histórias incríveis.

No vasto catálogo dos streamings, nem só de blockbusters e grandes franquias vive o público. Entre os títulos menos comentados, há verdadeiras pérolas do cinema que conquistaram prêmios importantes e receberam aclamação da crítica, mas que muitas vezes passam despercebidas.

Se você gosta de histórias originais, atuações memoráveis e roteiros ousados, vale a pena explorar essas produções. Selecionamos cinco filmes premiados que estão esperando para serem descobertos na Netflix, Prime Video, HBO Max e Disney+.

1. Lady Bird (Netflix)

Lady Bird: A Hora de Voar. - Foto: Focus Feautures/A24

Dirigido por Greta Gerwig, o drama sobre amadurecimento ganhou 2 Globos de Ouro e foi indicado ao Oscar em 5 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção.

A história acompanha Christine “Lady Bird” McPherson, uma adolescente lidando com família, amizade e os desafios da vida no ensino médio. Original, divertido e emocionante, é um filme que merece ser revisitado.

2. Moonlight: Sob a Luz do Luar (Prime Video)

Moonlight. - Foto: A24/David Bornfriend

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2017, este drama acompanha a vida de Chiron, um jovem negro crescendo em Miami, enfrentando identidade, amor e desafios sociais.

Com roteiro e direção sensíveis, é uma obra que combina poesia, intensidade emocional e performances inesquecíveis.

3. O Artista do Desastre (The Disaster Artist – HBO Max)

Artista do Desastre. - Foto: A24/ Warner Bros. Pictures

Baseado na história real da criação do infame filme The Room, esse longa rendeu a James Franco o Globo de Ouro de Melhor Ator. Uma comédia sobre paixão, obsessão e os bastidores de Hollywood, que mistura risadas e emoção em doses iguais.

4. Whiplash: Em Busca da Perfeição (Prime Video)

Whiplash. - Foto: Sony Pictures Classics

Dirigido por Damien Chazelle, esse intenso drama musical sobre um jovem baterista e seu exigente professor de música ganhou 3 Oscars, incluindo Melhor Edição e Melhor Ator Coadjuvante.

Um filme tenso, impactante e premiado, que desafia o espectador do começo ao fim.

5. Manchester à Beira-Mar (Disney+)

Manchester à Beira-Mar. - Foto: Amazon Studios/Roadside Attractions

Com roteiro e direção de Kenneth Lonergan, o drama rendeu a Casey Affleck o Oscar de Melhor Ator.

Conta a história de Lee Chandler, que precisa lidar com a perda e a responsabilidade repentina de cuidar do sobrinho. Minimalista, profundo e cheio de emoção, é um daqueles filmes que tocam o público sem alarde.

Pérolas premiadas à vista

Esses filmes mostram que o cinema premiado pode ser tão impactante quanto qualquer blockbuster, mas com narrativas mais originais e envolventes.

Eles podem estar escondidos nos catálogos dos streamings, mas vale a pena resgatá-los e se surpreender com a qualidade de cada história.