Suspense, crítica social e reviravoltas: 4 motivos para assistir Kadaver
O filme é uma boa pedida para quem quer fugir dos clichês do terror americano e explorar novas abordagens dentro do suspense psicológico
O terror escandinavo tem ganhado espaço no catálogo da Netflix, e "Kadaver" (ou Cadáver, em português) é um exemplo que vem chamando atenção por seu enredo sombrio e clima claustrofóbico.
Lançado em 2020, o longa dirigido por Jarand Herdal mistura horror psicológico, crítica social e uma estética teatral que prende o espectador do início ao fim.
Se você ainda está em dúvida se deve dar uma chance a esse filme, aqui vão quatro motivos para assistir "Kadaver":
1. Um terror com crítica social relevante
Ambientado em um mundo pós-apocalíptico devastado pela fome, "Kadaver" não é apenas um filme de terror, ele também faz uma crítica incisiva à desigualdade social, ao sensacionalismo e à forma como a miséria pode ser explorada por quem detém o poder.
O longa levanta questões perturbadoras: até onde as pessoas vão para sobreviver? E o que estão dispostas a ignorar em nome do entretenimento?
2. Estética teatral única
Grande parte do filme se passa dentro de um hotel que promove um espetáculo interativo, onde o público é convidado a "participar" da peça.
Esse cenário é utilizado de forma criativa, quase como se o espectador também estivesse participando do jogo.
A iluminação vermelha, os figurinos e a mise-en-scène reforçam a atmosfera desconfortável e surreal, lembrando produções como O Iluminado e Corra!.
Vale ressaltar que, "Mise en scène" é uma expressão francesa que significa "colocar em cena" e refere-se ao arranjo de todos os elementos dentro de um quadro cinematográfico ou de uma cena teatral, incluindo cenografia, iluminação, figurinos, atores e a forma como se movem, com o objetivo de criar uma atmosfera e transmitir uma mensagem visual ao público.
No contexto da cinematografia, a mise-en-scène engloba tudo o que aparece diante da câmera, influenciando a forma como a cena é apresentada e interpretada pelo espectador.
3. Clima claustrofóbico e perturbador
"Kadaver" trabalha muito bem com o suspense psicológico. O desconforto cresce lentamente à medida que os personagens percebem que algo está errado no espetáculo que estão assistindo.
O isolamento do hotel e o desaparecimento de pessoas criam um clima sufocante, que faz o espectador questionar a realidade junto com os protagonistas.
4. Reviravoltas e tensão até o fim
O roteiro de "Kadaver" reserva algumas boas surpresas.
Mesmo com um ritmo mais lento do que os filmes de terror convencionais, ele sabe construir a tensão e entregar reviravoltas que chocam — principalmente quando as verdadeiras intenções por trás do espetáculo começam a ser reveladas.