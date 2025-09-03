fechar
Filmes | Notícia

Suspense, crítica social e reviravoltas: 4 motivos para assistir Kadaver

O filme é uma boa pedida para quem quer fugir dos clichês do terror americano e explorar novas abordagens dentro do suspense psicológico

Por Guilherme Gusmão Publicado em 03/09/2025 às 13:56
Filme Kadaver
Filme Kadaver - Reprodução/Netflix

Clique aqui e escute a matéria

O terror escandinavo tem ganhado espaço no catálogo da Netflix, e "Kadaver" (ou Cadáver, em português) é um exemplo que vem chamando atenção por seu enredo sombrio e clima claustrofóbico.

Lançado em 2020, o longa dirigido por Jarand Herdal mistura horror psicológico, crítica social e uma estética teatral que prende o espectador do início ao fim.

Se você ainda está em dúvida se deve dar uma chance a esse filme, aqui vão quatro motivos para assistir "Kadaver":

1. Um terror com crítica social relevante

Ambientado em um mundo pós-apocalíptico devastado pela fome, "Kadaver" não é apenas um filme de terror, ele também faz uma crítica incisiva à desigualdade social, ao sensacionalismo e à forma como a miséria pode ser explorada por quem detém o poder.

O longa levanta questões perturbadoras: até onde as pessoas vão para sobreviver? E o que estão dispostas a ignorar em nome do entretenimento?

2. Estética teatral única

Grande parte do filme se passa dentro de um hotel que promove um espetáculo interativo, onde o público é convidado a "participar" da peça.

Esse cenário é utilizado de forma criativa, quase como se o espectador também estivesse participando do jogo.

A iluminação vermelha, os figurinos e a mise-en-scène reforçam a atmosfera desconfortável e surreal, lembrando produções como O Iluminado e Corra!.

Vale ressaltar que, "Mise en scène" é uma expressão francesa que significa "colocar em cena" e refere-se ao arranjo de todos os elementos dentro de um quadro cinematográfico ou de uma cena teatral, incluindo cenografia, iluminação, figurinos, atores e a forma como se movem, com o objetivo de criar uma atmosfera e transmitir uma mensagem visual ao público.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No contexto da cinematografia, a mise-en-scène engloba tudo o que aparece diante da câmera, influenciando a forma como a cena é apresentada e interpretada pelo espectador.

3. Clima claustrofóbico e perturbador

"Kadaver" trabalha muito bem com o suspense psicológico. O desconforto cresce lentamente à medida que os personagens percebem que algo está errado no espetáculo que estão assistindo.

O isolamento do hotel e o desaparecimento de pessoas criam um clima sufocante, que faz o espectador questionar a realidade junto com os protagonistas.

4. Reviravoltas e tensão até o fim

O roteiro de "Kadaver" reserva algumas boas surpresas.

Mesmo com um ritmo mais lento do que os filmes de terror convencionais, ele sabe construir a tensão e entregar reviravoltas que chocam — principalmente quando as verdadeiras intenções por trás do espetáculo começam a ser reveladas.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Vitrine Lab confirma 6ª edição, abrindo inscrições 29 de setembro
FESTIVAL

Vitrine Lab confirma 6ª edição, abrindo inscrições 29 de setembro

Compartilhe

Tags