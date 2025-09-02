Vitrine Lab confirma 6ª edição, abrindo inscrições 29 de setembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Laboratório de distribuição cinematográfica será totalmente gratuito e online. As aulas acontecem entre 13 de novembro e 5 de dezembro

Curso idealizado e realizado pelo Grupo Vitrine Filmes que já capacitou mais de 500 profissionais em distribuição cinematográfica, e se consolidou na agenda do mercado audiovisual, o Vitrine Lab chega à sexta edição.

As inscrições estarão abertas a partir de 29 de setembro e as aulas acontecem entre 13 de novembro e 5 de dezembro. Ao todo serão nove aulas online e uma Masterclass de abertura, que nesta edição celebra os 15 anos da Vitrine Filmes, e contará com a participação de convidados especiais.

"Este ano é um ano muito especial para o Grupo Vitrine, que está completando 15 anos, 300 filmes lançados e mais de 5 milhões de espectadores em salas de cinema. Comemoramos a continuidade do Projeto Sessão Vitrine Petrobrás e também o lançamento de grandes filmes premiados e reconhecidos internacionalmente, como 'O Último Azul' e 'O Agente Secreto'", diz Letícia Friedrich, sócia e diretora da Vitrine Filmes.

"Temos muito orgulho de confirmar esta nova edição do Vitrine Lab, que já formou centenas de profissionais por todo o país. Todas as vagas serão totalmente gratuitas, graças ao apoio de parceiros que acreditam na formação de novos profissionais da distribuição como impulso à indústria", finalizou.