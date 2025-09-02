Animação "Frankie e os Monstros" ganha trailer e novas imagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Distribuído pela Paris Filmes, "Frankie e os Monstros" chega às salas em 30 de outubro nos cinemas. Saiba mais detalhes sobre a animação

A Paris Filmes acaba de divulgar o trailer de “Frankie e os Monstros” (Stitch Head), animação que estreia em 30 de outubro nos cinemas.

Dirigida por Steve Hudson, a produção é inspirada no livro infantil Stitch Head e conta com a direção de animação de David Nasser, mesma mente por trás dos filmes “Meu Malvado Favorito”, “Hotel Transilvânia, “Rio 2” e da série “Arcane”.

Em seu laboratório no castelo, um professor dá vida (ou quase isso) a suas monstruosas criações, apenas para logo esquecê-las. Stitch Head, sua primeira criação, obedece a todas as ordens do mestre, mas nunca recebe reconhecimento ou carinho.

Tudo muda quando um Show de Horrores chega à cidade. O dono do espetáculo visita o castelo em busca de Stitch Head, prometendo-lhe tudo o que ele sempre sonhou: fama, fortuna e amor.

A produção é da Gringo Films GmbH, Fabrique d’Images, Senator Film Produktion, Traumhaus Studios, Mia Wallace Productions e Senator Film Köln e a distribuição nacional é da Paris Filmes.