Andressa Urach anunciou o lançamento do seu primeiro EP, intitulado Cama Sutra da Ímola, que será lançado no dia 12 de setembro. A criadora de conteúdo adulto, que agora se nomeia como MC Ímola, revelou os planos traçados nesta carreira na música.

“Quero comunicar liberdade para que as pessoas dancem, se divirtam e sintam prazer sem culpa”, disse ela, em entrevista à revista Quem. Acerca dos trabalhos para plataformas destinadas ao público maior de 18 anos, a ex-vice Miss Bumbum destacou qual a importância do sexo para si, atualmente.

“Vivi extremos”

“Hoje o sexo é algo muito mais leve e saudável para mim. Já vivi extremos, mas agora vejo como uma coisa natural, sem tabu”, afirmou Andressa Urach, que já permaneceu um período sem praticar relações íntimas, mas não se arrepende: “Não me arrependo. Foi importante para eu me entender, me conhecer melhor e chegar até aqui”, declarou.

Ex-evangélica, e com planos de se tornar pastora num futuro próxima, Andressa opinou, ainda, como os cristãos enxergam o sexo. “Para mim vale respeito, amor e consentimento. O resto cada um descobre o que faz sentido na sua vida”, concluiu.

O post Andressa Urach avalia nova fase e faz confissão surpreendente sobre sexo: “Vivi extremos” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.