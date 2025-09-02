Ary Mirelle, esposa de João Gomes, revela sobre sexo com o cantor durante a gravidez
Clique aqui e escute a matéria
Ary Mirelle, esposa de João Gomes, usou as redes sociais e abriu o jogo sobre a intimidade do seu relacionamento com o cantor, em plena reta final da gravidez.
Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital foi questionada sobre a vida sexual com o amado, e entregou que o ato era incomodo durante a cerclagem uterina, procedimento cirúrgico que consiste na sutura do colo do útero para evitar a sua abertura prematura durante a gestação.
“Não tenho mais cerclagem. Então, é vida normal. Já tirei a cerclagem faz duas semanas. Vida segue naturalmente até o dia que a criança resolver vir”, disse Ary Mirelle, que está grávida pela segunda vez.
Quando ainda estava com o colo suturado, a esposa de João Gomes explicou que o sexo era incomodo, principalmente para ele. “Se a cerclagem foi eletiva dá para ter relações. Se for de emergência, não pode. Tem médicos que não permitem de jeito algum. Mas incomoda. Não dói, mas incomoda. Acho que incomoda até mais o parceiro. Não é a mesma coisa não, mas depois que tira, fica de boa”, detalhou.
VEJA MAIS: Confira quais famosos marcaram presença no casamento de João Gomes e Ary Mirelle
O post Ary Mirelle, esposa de João Gomes, revela sobre sexo com o cantor durante a gravidez foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.