Bruna Linzmeyer rebate críticas a cenas de sexo explícito: “Tem gatilhos maiores do que o prazer”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/08/2025 às 20:18
Bruna Linzmeyer é uma das protagonistas de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, nova série brasileira da HBO Max, cuja estreia ocorrerá no próximo dia 31 de agosto. Na trama, ela protagonizará algumas cenas de sexo logo no primeiro episódio.

Em entrevista com jornalistas durante o Festival de Gramado, a artista refletiu acerca do julgamento que sequências íntimas ainda sofrem por parte do público. Segundo ela, já passou da hora de a sociedade passar a normalizar algo que é tão comum nas relações humanas.

“As cenas de sexo são oportunidades para nós contarmos narrativas que são importantes e fazem parte do nosso cotidiano. Eu mesma já estive em algumas destas situações por ser uma mulher e atriz jovens, mas já houve um grande avanço em como tais cenas são retratadas”, disse Bruna Linzmeyer.

Na série, Bruna interpreta Leia, uma comissária de bordo que tem um caso extraconjugal com um piloto casado de sua companhia aérea, vivido por Julio Machado, que possui traços tóxicos. A atriz, por sua vez, comparou as cenas de sexo com outras que também causam choque ao público e são temas extremamente sensíveis.

“Tem gatilhos maiores do que o prazer”

“Tem muitas cenas que dão mais gatilho do que um toque físico, um toque de prazer. Temos cenas de violência, cenas de estupro, de abuso. Estas, sim, são problemáticas e requerem maior cuidado. Precisamos mudar nosso olhar para cenas de sexo”, pontuou Linzmeyer.

