Solteira, Drica Moraes fala sobre vida sexual aos 56 anos: “Sinto muito tesão”

Drica Moraes abriu o jogo sobre como lida com a intimidade no auge da sua terceira idade. A atriz, de 56 anos, afirmou ter vivido um “recomeço” após superar um transplante de medusa ao descobrir uma leucemia, e enfrentar uma menopausa antecipada, aos 39.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista veterana assegurou sua satisfação com a vida sexual atualmente. “É como se eu tivesse resetado. Sinto muito tesão, muito prazer com meus parceiros… botando já no plural”, disse.

Solteira, Drica Moraes provocou curiosidade ao destacar que não está sozinha, e se define bem resolvida com o assunto. “Mas eu nunca estou só, como diria Zezé Motta. É um privilégio conhecer o próprio corpo, saber onde e como é gostoso”, declarou.

“Quando a gente é jovem, se acha feia, se critica, sofre para transar. Na maturidade, você surfa mais”, disse a atriz, longe das novelas desde Volta Por Cima (2024). Em tempo, Drica Moraes está solteira desde o fim do casamento de longa data com Fernando Pitanga, anunciado em 2020.

