Diretor revela bastidores de cena de sexo em filme que fez casamento de atriz terminar

Rio Babilônia (1982) é considerado o filme mais censurado do cinema nacional, com 18 minutos cortados da montagem final, e é lembrada até hoje pela cena de sexo a três na piscina, protagonizada pelos atores Joel Barcelos, Denise Dumont e Pedro Aguinaga.

Neville D’Almeida, diretor responsável pelo longa, negou, por sua vez, que a sequência em questão teria sido “de verdade”, apesar do realismo transmitido. “É importante saber que é um filme, e no cinema eu faço dramatização. Dramatização do ato sexual. O que eu peço é viverem intensamente a cena. Não peço para fazer. Não aconteceu. Aconteceu uma dramatização de uma cena de sexualidade dentro da piscina”, disse ele.

“Sou a única pessoa do mundo que teve a capacidade de fazer essa cena, essa dramatização de verdade. Quero fazer aqui um desafio, para quem quiser demonstrar, se existe uma cena de piscina como essa no cinema mundial. Desculpe, obrigado por tudo”, explicou o diretor, em entrevista ao canal Ágora, no YouTube.

Apesar do sucesso com a cena de sexo em Rio Babilônia, a atriz Denise Dumont deu fim ao seu casamento com o escritor e autor de novelas Euclydes Marinho, em 1984, como a própria relatou no documentário Neville D’Almeida — Cronista da Beleza e do Caos.

