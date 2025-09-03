Viih Tube revela perda do prazer no sexo com Eliezer após gravidez: “Ficava mal”
Viih Tube abriu o jogo sobre mudanças no corpo, puerpério, hormônios e maternidade. A influenciadora digital foi sincera ao falar sobre a perda de libido após o nascimento dos filhos Lua, de 2 anos, e Ravi, de 9 meses.
Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a ex-BBB comentou: “Muitas mulheres sentem isso e não falam por vergonha! É muito verdade! Como pode? O bebê sai e qualquer vontade existente vai embora junto. Temos que falar mais sobre isso”, começou.
Casada com o ex-BBB Eliezer, Viih Tube comentou que se sentiu “apagada” durante um período, e que isso também teve relação com as questões de saúde do filho caçula, que ficou internado por quase 20 dias para tratar uma doença rara e grave.
“Ficava mal”
“Eu não tinha vontade de nada, zero menos um. Eu ficava até mal com isso, porque já tinha passado um tempo e minha vontade não voltava. Tem a questão hormonal, existem vários fatores nesse momento”, explicou ela.
