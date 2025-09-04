fechar
A Oitava Noite: Esse dorama de terror está na Netflix e você não sabia!

Neste terror disponível na Netflix, monges tentam conter uma maldição milenar. Conheça mais detalhes sobre esse filme assustador!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 10:12
Imagem do dorama "A Oitava Noite"
Imagem do dorama "A Oitava Noite" - Reprodução/ Netflix

Se você pensa que a Netflix só tem doramas fofos e românticos, é hora de se surpreender.

O catálogo do streaming esconde uma joia do terror coreano que pode ter passado despercebida por muitos fãs do gênero.

"A Oitava Noite" é uma produção que mergulha fundo no suspense sobrenatural, provando que o cinema coreano vai muito além de histórias de amor e comédia.

Filme - A Oitava Noite

Em A Oitava Noite, dois mil anos após serem aprisionados, duas criaturas malignas ressurgem na terra prontas para causar caos e violência.

Eles precisam possuir o corpo de sete pessoas para poder completar sua transição para o mundo humano.

O único capaz de impedi-los é o monge budista Park Jin-soo. Ele precisará agir rápido antes que os espíritos malignos destruam tudo de uma vez por todas.

  • Data de lançamento: 2 de julho de 2021 (mundial)
  • Diretor: Kim Tae-hyoung
  • Gêneros: Terror, Drama, Suspense, Mistério, Sobrenatural
  • Duração: 1h55m
  • Direção de arte: Jun-su Bae
  • Produtoras: Gom Pictures, LiTTLE BiG PiCTURES

Onde assistir: Está disponível na Netflix.

Trailer completo

