Esse dorama assustador promete causar arrepios — e está disponível na Netflix
Gosta de acompanhar produções macabras e deseja algo para assistir? Separamos um dorama assustador que promete te causar arrepios!
Se você é fã de doramas e adora um bom susto, prepare-se para uma experiência de tirar o fôlego.
A Netflix possui em seu catálogo uma produção que promete causar arrepios até nos mais corajosos.
Longe das comédias românticas e dos dramas históricos que popularizaram os doramas, essa série mergulha de cabeça no gênero de terror, trazendo uma trama intensa e assustadora. Veja agora!
Goedam
Goedam é uma antologia de curtas baseados em lendas urbanas da Coreia do Sul.
Na série antológica coreana, as histórias de terror antigas e modernas que atravessam a oralidade ganham a tela em uma antologia assustadora.
Cada um dos oito episódios conta uma lenda urbana que revela um lado da existência que não se pode explicar sem ser pelo sobrenatural.
- Primeiro episódio: 20 de agosto de 2020 (Coreia do Sul)
- Gêneros: Terror, Curta-metragem, Drama, Suspense, Mistério
- Episódio final: 2020
Onde assistir: Disponível na Netflix.
