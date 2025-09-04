Esse dorama assustador promete causar arrepios — e está disponível na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gosta de acompanhar produções macabras e deseja algo para assistir? Separamos um dorama assustador que promete te causar arrepios!

Se você é fã de doramas e adora um bom susto, prepare-se para uma experiência de tirar o fôlego.

A Netflix possui em seu catálogo uma produção que promete causar arrepios até nos mais corajosos.

Longe das comédias românticas e dos dramas históricos que popularizaram os doramas, essa série mergulha de cabeça no gênero de terror, trazendo uma trama intensa e assustadora. Veja agora!

Goedam

Imagem do dorama "Goedam" - Reprodução/ Netflix

Goedam é uma antologia de curtas baseados em lendas urbanas da Coreia do Sul.

Na série antológica coreana, as histórias de terror antigas e modernas que atravessam a oralidade ganham a tela em uma antologia assustadora.

Cada um dos oito episódios conta uma lenda urbana que revela um lado da existência que não se pode explicar sem ser pelo sobrenatural.

Primeiro episódio: 20 de agosto de 2020 (Coreia do Sul)



Gêneros: Terror, Curta-metragem, Drama, Suspense, Mistério



Episódio final: 2020

Onde assistir: Disponível na Netflix.

Trailer do dorama