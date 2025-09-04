fechar
Doramas | Notícia

Esse dorama assustador promete causar arrepios — e está disponível na Netflix

Gosta de acompanhar produções macabras e deseja algo para assistir? Separamos um dorama assustador que promete te causar arrepios!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 9:54
Imagem do dorama "Goedam"
Imagem do dorama "Goedam"

Se você é fã de doramas e adora um bom susto, prepare-se para uma experiência de tirar o fôlego.

A Netflix possui em seu catálogo uma produção que promete causar arrepios até nos mais corajosos.

Longe das comédias românticas e dos dramas históricos que popularizaram os doramas, essa série mergulha de cabeça no gênero de terror, trazendo uma trama intensa e assustadora. Veja agora!

Goedam

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Goedam"

Goedam é uma antologia de curtas baseados em lendas urbanas da Coreia do Sul.

Na série antológica coreana, as histórias de terror antigas e modernas que atravessam a oralidade ganham a tela em uma antologia assustadora.

Leia Também

Cada um dos oito episódios conta uma lenda urbana que revela um lado da existência que não se pode explicar sem ser pelo sobrenatural.

  • Primeiro episódio: 20 de agosto de 2020 (Coreia do Sul)
  • Gêneros: Terror, Curta-metragem, Drama, Suspense, Mistério
  • Episódio final: 2020

Onde assistir: Disponível na Netflix.

Trailer do dorama

