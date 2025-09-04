O Retorno, filme baseado no épico A Odisseia, estreia hoje (04) nos cinemas
Dirigido por Uberto Pasolini, longa-metragem reúne os atores Ralph Fiennes e Juliette Binoche após quase 30 anos de atuação juntos
O filme O Retorno chega hoje (04) aos cinemas de todo o Brasil. Esta é a primeira vez que a distribuidora O2 Play, da O2 Filmes, realiza lançamento de um longa-metragem internacional com cópias dubladas e legendadas.
A produção é estrelada por Ralph Fiennes e Juliette Binoche, que voltam a contracenar juntos após quase 30 anos do lançamento de O Paciente Inglês, filme que rendeu um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Binoche. Antes, em 1992, a dupla já havia atuado em O Morro dos Ventos Uivantes.
Ao retornar, após duas décadas guerreando longe de seu reino, Odisseu encontra uma sangrenta disputa pelo trono e os pretendentes disputando sua mulher e ameaçando a vida de seu herdeiro.
A história da última parte do clássico de Homero, Odisseia, é narrada em O Retorno, drama mitológico dirigido por Uberto Pasolini (dos filmes Ou tudo ou nada, Uma vida comum e Bel Ami - O Sedutor).
O Retorno teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) em 2024. Seu elenco é de peso: no papel de Odisseu (ou Ulisses, em latim), Ralph Fiennes, indicado ao Oscar 2025 na categoria Melhor Ator por sua interpretação em Conclave; Juliette Binoche interpreta Penélope, sua esposa; Telêmaco, interpretado por Charlie Plummer, é o filho e herdeiro do casal.
Sinopse
Distante durante 20 anos, Odisseu volta a Ítaca, abatido e irreconhecível. Encontra o reino em desordem. Sua esposa Penélope está cercada por pretendentes gananciosos, que ambicionam tomar o poder. Seu filho Telêmaco enfrenta igualmente ameaças de morte de quem também busca assumir o comando de Ítaca.
Em uma produção mais humanizada que a do poema de Homero, o diretor Pasolini e os roteiristas John Collee e Edward Bond optaram por narrar a etapa final da odisseia. Em lugar dos deuses e seres míticos originais, preferiram mostrar as feridas físicas e mentais de Odisseu como resultado de guerras provocadas por projetos de invasão e ocupação de territórios.
