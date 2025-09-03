"O Morro dos Ventos Uivantes" ganha primeiro trailer e pôster

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
A Warner Bros. Pictures revelou a primeira imagem oficial e o tão aguardado trailer da nova adaptação cinematográfica de “O Morro dos Ventos Uivantes”.
Sob a direção de Emerald Fennell, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro por Bela Vingança (2021), o filme traz no elenco principal os aclamados Margot Robbie (Barbie, Eu, Tonya) e Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla, Euphoria).
Com estreia prevista para fevereiro de 2026, a produção promete dar vida ao clássico literário com uma abordagem contemporânea e visceral.
No trailer, o público é convidado a mergulhar na releitura ousada e subversiva da cineasta Emerald Fennell, com produção de Margot Robbie, sob um olhar moderno.
O filme revive o romance obsessivo e arrebatador que definiu gerações, destacando uma paixão provocante, inebriante e profundamente romântica do casal protagonista.
A atmosfera intensa é potencializada por uma trilha sonora hipnotizante de Charli xcx, que envolve cenas impactantes, revelando de forma crua e visceral os contornos da complexa relação entre Catherine e Heathcliff.