"O Morro dos Ventos Uivantes" ganha primeiro trailer e pôster

A adaptação do romance de 1847, "O Morro dos Ventos Uivantes" chega aos cinemas brasileiros em fevereiro de 2026. Saiba mais detalhes

A Warner Bros. Pictures revelou a primeira imagem oficial e o tão aguardado trailer da nova adaptação cinematográfica de “O Morro dos Ventos Uivantes”.

Sob a direção de Emerald Fennell, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro por Bela Vingança (2021), o filme traz no elenco principal os aclamados Margot Robbie (Barbie, Eu, Tonya) e Jacob Elordi (Saltburn, Priscilla, Euphoria).

Com estreia prevista para fevereiro de 2026, a produção promete dar vida ao clássico literário com uma abordagem contemporânea e visceral.

Pôster do filme 'O Morro dos Ventos Uivantes' - Divulgação/Warner

No trailer, o público é convidado a mergulhar na releitura ousada e subversiva da cineasta Emerald Fennell, com produção de Margot Robbie, sob um olhar moderno.

O filme revive o romance obsessivo e arrebatador que definiu gerações, destacando uma paixão provocante, inebriante e profundamente romântica do casal protagonista.

A atmosfera intensa é potencializada por uma trilha sonora hipnotizante de Charli xcx, que envolve cenas impactantes, revelando de forma crua e visceral os contornos da complexa relação entre Catherine e Heathcliff.