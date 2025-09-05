fechar
Filmes | Notícia

"Morra, Amor": Filme com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha primeiro trailer

Longa acompanha um casal que mora na zona rural dos Estados Unidos e precisa lidar com a depressão pós-parto da esposa. Confira o trailer a seguir

Por Marilia Pessoa Publicado em 05/09/2025 às 12:54
Filme Morra, Amor
Filme Morra, Amor - Reprodução

O filme “Morra, Amor”, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, teve o primeiro trailer divulgado nesta sexta-feira (5).

O longa acompanha um casal que vive na zona rural dos Estados Unidos e precisa lidar com a depressão pós-parto da esposa, Grace (Jennifer Lawrence), que luta para manter a sanidade.

“Morra, Amor” estreia em 27 de novembro no cinema.

Veja o trailer a seguir:

