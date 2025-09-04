5 filmes nacionais de romance LGBT+ que você precisa assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esses cinco filmes do cinema brasileiro mostram que o amor entre pessoas LGBT+ é plural, sensível e merece ser retratado com profundidade

O cinema nacional tem se mostrado cada vez mais aberto e sensível à diversidade, e os romances LGBT+ ganham espaço com narrativas que fogem dos estereótipos e colocam no centro histórias de afeto, desejo, descobertas e pertencimento.

Se você busca filmes brasileiros que celebrem o amor entre pessoas LGBTQIA+, esta seleção reúne obras que vão do drama à leveza do cotidiano, sempre com protagonismo e profundidade.

Confira cinco filmes nacionais de romance LGBT+ que merecem ser vistos e revisitados.

1. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho

Direção: Daniel Ribeiro

Um dos maiores sucessos do cinema LGBT+ brasileiro, o filme acompanha Leonardo, um adolescente cego que começa a descobrir sua sexualidade com a chegada de um novo colega de classe, Gabriel.

A história é delicada, sensível e trata de amor, identidade e autonomia de forma leve e tocante.

2. Seus Ossos e Seus Olhos

Direção: Caetano Gotardo

No longa, o cineasta João vive encontros e reencontros com diferentes personagens, incluindo um ex-namorado.

A narrativa é fragmentada, poética e aposta em diálogos profundos para explorar relações afetivas, especialmente as que marcam o passado.

3. Praia do Futuro

Direção: Karim Aïnouz

Estrelado por Wagner Moura, o filme conta a história de Donato, um salva-vidas que, após um resgate mal-sucedido, se envolve com Konrad, um turista alemão.

A relação intensa entre os dois se desenvolve em meio a conflitos internos, distância e busca por identidade.

4. Valentina

Direção: Cássio Pereira dos Santos

O filme acompanha Valentina, uma jovem trans que se muda para o interior de Minas Gerais com a mãe e precisa lidar com a burocracia escolar e o preconceito.

Em meio aos desafios, ela vive uma amizade que evolui para um romance sutil e cheio de significados.

5. Alice Júnior

Direção: Gil Baroni

Colorido, divertido e cheio de personalidade, o filme mostra Alice, uma adolescente trans youtuber que se muda para uma cidade conservadora.

Mesmo enfrentando preconceitos, ela segue em busca do seu primeiro beijo, vivendo um romance leve e empoderado.