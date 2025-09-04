5 filmes nacionais de romance LGBT+ que você precisa assistir
Esses cinco filmes do cinema brasileiro mostram que o amor entre pessoas LGBT+ é plural, sensível e merece ser retratado com profundidade
Clique aqui e escute a matéria
O cinema nacional tem se mostrado cada vez mais aberto e sensível à diversidade, e os romances LGBT+ ganham espaço com narrativas que fogem dos estereótipos e colocam no centro histórias de afeto, desejo, descobertas e pertencimento.
Se você busca filmes brasileiros que celebrem o amor entre pessoas LGBTQIA+, esta seleção reúne obras que vão do drama à leveza do cotidiano, sempre com protagonismo e profundidade.
Confira cinco filmes nacionais de romance LGBT+ que merecem ser vistos e revisitados.
1. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho
Direção: Daniel Ribeiro
Um dos maiores sucessos do cinema LGBT+ brasileiro, o filme acompanha Leonardo, um adolescente cego que começa a descobrir sua sexualidade com a chegada de um novo colega de classe, Gabriel.
A história é delicada, sensível e trata de amor, identidade e autonomia de forma leve e tocante.
2. Seus Ossos e Seus Olhos
Direção: Caetano Gotardo
No longa, o cineasta João vive encontros e reencontros com diferentes personagens, incluindo um ex-namorado.
A narrativa é fragmentada, poética e aposta em diálogos profundos para explorar relações afetivas, especialmente as que marcam o passado.
3. Praia do Futuro
Direção: Karim Aïnouz
Estrelado por Wagner Moura, o filme conta a história de Donato, um salva-vidas que, após um resgate mal-sucedido, se envolve com Konrad, um turista alemão.
A relação intensa entre os dois se desenvolve em meio a conflitos internos, distância e busca por identidade.
4. Valentina
Direção: Cássio Pereira dos Santos
O filme acompanha Valentina, uma jovem trans que se muda para o interior de Minas Gerais com a mãe e precisa lidar com a burocracia escolar e o preconceito.
Em meio aos desafios, ela vive uma amizade que evolui para um romance sutil e cheio de significados.
5. Alice Júnior
Direção: Gil Baroni
Colorido, divertido e cheio de personalidade, o filme mostra Alice, uma adolescente trans youtuber que se muda para uma cidade conservadora.
Mesmo enfrentando preconceitos, ela segue em busca do seu primeiro beijo, vivendo um romance leve e empoderado.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp