Superman 2 é confirmado e ganha data de lançamento; saiba quando
Notícia foi divulgada pelo diretor e roteirista James Gunn. Novo filme se chamará Superman 2: Man of Tomorrow. Saiba mais sobre a sequência!
Clique aqui e escute a matéria
O diretor e roteirista James Gunn confirmou Superman 2 para 2027. A sequência de Superman ganhou o título de Man of Tomorrow (em português seria Homem do Amanhã).
O anúncio foi feito através das redes sociais, com o compartilhamento de algumas artes inéditas. Uma delas foi publicada pelo diretor no Instagram e feita por Jim Lee.
Em todas as artes Lex Luthor aparece usando uma armadura clássica dos quadrinhos.
A data de estreia de Superman 2 também foi divulgada: 9 de julho de 2027.
O elenco de Superman está repleto de estrelas. David Corenswet interpreta o herói, e ao seu lado estão Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor.
O filme também trará outros personagens da DC, como o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), a Mulher-Gavião (Isabela Merced), o Sr. Incrível (Edi Gathegi) e o Metamorfo (Anthony Carrigan). Além deles, María Gabriela De Faria, a Engenheira.