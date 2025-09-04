Cinema brasileiro: 4 filmes para curtir no sábado à noite
Do drama histórico à comédia baseada em fatos reais, passando por romances e críticas sociais, há opções para todos os gostos. Confira quatro opções
Nada como um bom filme nacional para encerrar a semana com estilo. O cinema brasileiro oferece histórias que emocionam, fazem rir, provocam reflexões e mostram diferentes realidades do país.
Com gêneros variados e atuações marcantes, essas produções são perfeitas para um sábado à noite, seja sozinho, com amigos ou em família.
Selecionamos quatro filmes brasileiros que merecem destaque e que estão disponíveis em plataformas de streaming. Cada um deles traz uma experiência única, com roteiros envolventes e identidade cultural forte.
1. Tatuagem (2013)
Dirigido por Hilton Lacerda
Ambientado na década de 1970, durante a ditadura militar, Tatuagem retrata um grupo de artistas marginais que desafia o regime com performances provocativas e discurso libertário.
No centro da trama está o romance entre Clécio, líder do coletivo Chão de Estrelas, e Fininha, um jovem militar. O filme mistura política, arte, erotismo e afeto de forma ousada e sensível. É um retrato potente sobre resistência e liberdade de expressão.
2. Era Uma Vez (2008)
Dirigido por Breno Silveira
Inspirado em Romeu e Julieta, o filme conta a história de Dé, um jovem morador do morro do Cantagalo, e Nina, uma garota da Zona Sul do Rio de Janeiro.
Quando os dois se apaixonam, enfrentam os desafios impostos pela desigualdade social e pelo preconceito. Era Uma Vez é um drama romântico que mostra o contraste entre dois mundos separados por poucos quilômetros, mas distantes em oportunidades e realidades.
3. Carandiru (2003)
Dirigido por Hector Babenco
Baseado no livro do médico Dráuzio Varella, Carandiru retrata o cotidiano de detentos na antiga Casa de Detenção de São Paulo, pouco antes do massacre de 1992.
Através das histórias individuais dos presos, o filme constrói um retrato humano, complexo e, por vezes, trágico do sistema prisional brasileiro. Com elenco marcante e roteiro impactante, é um dos filmes mais importantes do cinema nacional nos anos 2000.
4. O Roubo da Taça (2016)
Dirigido por Caito Ortiz
Misturando comédia e crime, O Roubo da Taça é inspirado na história real do desaparecimento da Taça Jules Rimet, roubada no Rio de Janeiro em 1983. Com tom leve e irônico, o filme acompanha Peralta, um trambiqueiro atrapalhado que arma o plano com seu parceiro Borracha.
A estética retrô e o humor ácido tornam a produção divertida e inteligente, com críticas sutis à corrupção e à malandragem brasileira.