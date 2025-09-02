Clássico "Dona Flor e Seus Dois Maridos" volta aos cinemas em versão remasterizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa de 1976, protagonizado por Sônia Braga, Mauro Mendonça e o saudoso José Wilker, será exibido em todo o Brasil de 11 a 17 de setembro

Um dos maiores sucessos da história do cinema nacional retorna às telonas: Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), protagonizado por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça, volta aos cinemas brasileiros em cópia remasterizada. A exibição acontece de 11 a 17 de setembro, em parceria entre a Cinecolor e a LC Barreto, produtora responsável por alguns dos maiores sucessos do audiovisual brasileiro.

Dirigido por Bruno Barreto, o filme conta a história de Dona Flor, professora de culinária em Salvador que, após a morte do marido Vadinho, casa-se novamente com o respeitável farmacêutico Teodoro. No entanto, a inesperada aparição do espírito do primeiro marido faz com que Flor viva dividida entre a razão e a paixão.

A obra, que marcou gerações e permanece entre os maiores recordistas de bilheteria do cinema nacional, agora pode ser revisitada em toda sua força e beleza nas salas de cinema.

Além de Dona Flor e Seus Dois Maridos, outras produções clássicas da LC Barreto também retornarão às telonas nas próximas semanas em sessões especiais e por tempo limitado, oferecendo ao público a chance de rever – ou conhecer pela primeira vez nas telonas do cinema – algumas das histórias mais importantes já produzidas no país.

“Trazer de volta obras como Dona Flor e Seus Dois Maridos é não apenas um resgate histórico, mas também uma celebração da memória do cinema brasileiro. É um convite para que o público viva novamente a experiência coletiva da sala escura com títulos que marcaram a cultura nacional”, destaca Fabíola Cherice Venerando, marketing da Cinecolor Brasil.

A lista completa de salas e cidades que exibirão Dona Flor e Seus Dois Maridos será divulgada em breve à imprensa e nas redes sociais da Cinecolor.