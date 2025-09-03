Resistência feminina e história: 3 motivos para assistir Torre das Donzelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torre das Donzelas é um documentário essencial para quem se interessa por história brasileira e o papel transformador das mulheres na política

Dirigido por Susanna Lira, o documentário Torre das Donzelas (2018) é uma obra poderosa que mergulha em um capítulo doloroso e pouco explorado da história do Brasil: a prisão e resistência de mulheres que lutaram contra a ditadura militar nos anos 1970.

O filme dá voz a ex-presas políticas que estiveram encarceradas na Penitenciária Tiradentes, em São Paulo — um espaço que ficou conhecido como “a torre das donzelas”.

Muito mais que um relato histórico, o documentário é uma reflexão sobre memória, coragem e sororidade. Abaixo, você confere 3 motivos para não deixar esse filme fora da sua lista:

1. Resgate necessário da memória histórica

O documentário recupera relatos de mulheres que foram perseguidas, presas e torturadas por se oporem ao regime militar brasileiro.

Em tempos de negação histórica e revisionismo, Torre das Donzelas é um lembrete urgente sobre os perigos do autoritarismo e da perda de liberdades civis. Uma obra que fala diretamente com o presente.

2. Protagonismo feminino na luta política

O grande mérito da obra é mostrar que a resistência à ditadura não foi apenas masculina.

O filme dá destaque a figuras femininas fundamentais, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, que resistiram ao cárcere e às torturas com coragem e solidariedade.

Mais do que vítimas, essas mulheres são retratadas como protagonistas de suas histórias.

3. Narrativa sensível e impactante

A diretora Susanna Lira reconstrói simbolicamente a cela onde as ex-presas ficaram detidas, criando um espaço íntimo para que elas compartilhem suas memórias. O resultado é uma narrativa sensível, com momentos de emoção, dor e também de afeto e resistência coletiva.

A união entre essas mulheres emociona e inspira.



