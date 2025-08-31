7 filmes para assistir debaixo da coberta em um dia chuvoso
Histórias aconchegantes, envolventes e perfeitas para se perder no sofá enquanto a chuva cai lá fora! Descubra quais são os filmes
Clique aqui e escute a matéria
Nada combina melhor com dias de chuva do que se enroscar no sofá, com uma manta e uma boa sessão de filmes.
Alguns títulos têm o poder de envolver, aquecer o coração e transportar o espectador para outras realidades sem precisar sair do lugar.
Esses sete filmes são ideais para esses momentos, com histórias divertidas, emocionantes ou até um pouco de suspense leve, que tornam o dia chuvoso mais aconchegante e prazeroso.
1. A Princesa Prometida (1987) – direção de Rob Reiner
Um conto de aventura, romance e fantasia, com personagens memoráveis e diálogos cheios de humor. Perfeito para se perder na história enquanto a chuva cai lá fora. Disponível na Prime Video.
2. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001) – direção de Jean-Pierre Jeunet
A doce e encantadora Amélie transforma a vida das pessoas ao seu redor com pequenas gentilezas. Um filme delicado e poético, ideal para aquecer o coração. Disponível na Netflix.
3. Me Chame Pelo Seu Nome (2017) – direção de Luca Guadagnino
Uma história de amor e descoberta, repleta de sensações, música e paisagens que encantam. Perfeito para dias em que se quer mergulhar nas emoções da narrativa. Disponível na Prime Video.
4. Questão de Tempo (2013) – direção de Richard Curtis
Um jovem descobre que pode viajar no tempo e decide usar esse dom para melhorar sua vida e seus relacionamentos. Romance, comédia e emoção se misturam de forma perfeita. Disponível na Netflix.
5. Diário de uma Paixão (2004) – direção de Nick Cassavetes
O clássico romance baseado no livro de Nicholas Sparks aquece o coração com uma história de amor intensa, perfeita para acompanhar com uma manta e chocolate quente. Disponível na Star+.
6. O Grande Hotel Budapeste (2014) – direção de Wes Anderson
Com cores vibrantes, humor peculiar e uma narrativa envolvente, este filme é uma aventura leve e divertida, perfeita para se distrair enquanto a chuva cai lá fora. Disponível na HBO Max.
7. Up: Altas Aventuras (2009) – direção de Pete Docter
A animação da Pixar mistura aventura, emoção e humor, tornando-se um filme acolhedor e inspirador para dias de chuva. Disponível na Disney+.