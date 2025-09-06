Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Clique aqui e escute a matéria
Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.
Ficha Técnica:
Segunda-feira, 08/09/2025
Sessão da Tarde
2 Corações
Título Original: 2 Hearts
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Lance Hool
Elenco: Adan Canto; Jacob Elordi; Radha Mitchell; Tahmoh Penikett; Tiera Skovbye
Classe: Romance
Sinopse
Leslie e Jorge se conhecem em um voo. Anos depois, Chris se apaixona por sua colega de classe Sam. Um então inquebrável elo muda a vida deles para sempre.
Ficha Técnica:
Terça-feira, 09/09/2025
Sessão da Tarde
Shrek Para Sempre
Título Original: Shrek Forever After
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2010
Diretor: Mike Mitchell
Elenco: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas
Classe: Infantil
Sinopse
Entediado, Shrek faz pacto com Rumpelstiltiskin e é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde não é mais reconhecido.
Ficha Técnica:
Quarta-feira, 10/09/2025
Sessão da Tarde
A Mulher que Veio do Céu
Título Original: Highway To Heaven (2021)
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Stacey K. Black
Elenco: Jill Scott, Barry Watson, Robert Moloney
Classe: Drama
Sinopse
Um anjo é enviado à Terra para ajudar os necessitados. Disfarçada de conselheira escolar, Angela intervém na vida de um estudante problemático e de sua família.
Ficha Técnica:
Quinta-feira, 11/09/2025
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sessão da Tarde
A Sogra Perfeita
Título Original: A Sogra Perfeita
País de Origem: Brasileira
Ano de Produção: 2020
Diretor: Cris D’amato
Elenco: Evelyn Castro, Cacau Protásio, Luis Navarro
Classe: Comédia
Sinopse
Neide se separou do marido e deseja aproveitar a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo
Sexta-feira, 12/09/2025
A programar
Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br