Após ser resgatada por ativista, ex-atriz da Globo será cuidada por sobrinha e caso é encerrado pela polícia

A ex-atriz da TV Globo Rejane Schumann, de 74 anos, foi encontrada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vivendo em condições precárias. Sem comida, água e energia elétrica, ela residia em um apartamento insalubre no bairro Moinhos de Vento. Com sinais de demência, Rejane passará a receber cuidados da sobrinha, que assumiu oficialmente sua tutela.

O caso foi confirmado ao portal LeoDias pelo delegado Cesar Carrion, responsável pela investigação.

“A sobrinha prestou depoimento e se comprometeu a cuidar da tia. Ela não tinha conhecimento das condições em que Rejane vivia, pois estavam há anos sem contato. Agora, disse que vai assumir a responsabilidade”, afirmou o delegado. Com isso, a polícia encerrou o caso, que havia sido acionado por uma ativista de proteção animal.

Na quarta-feira (3), a ativista Deise Falci relatou em seu Instagram que encontrou a atriz ao atender um chamado de resgate de maus-tratos de animais, junto à Polícia Civil. Ao chegar ao apartamento, Deise encontrou sujeira, falta de mantimentos e condições precárias que a sensibilizaram. Além de organizar a limpeza, a voluntária iniciou uma arrecadação para ajudar a atriz.

Com o apoio de outras voluntárias, Deise fez uma faxina no local, que, segundo ela, tinha um odor tão forte que podia ser sentido do portão do prédio. O banheiro estava sem luz, e os animais presentes viviam em situação insalubre. “O cheiro de urina era perceptível da rua. Ao entrar, encontramos fezes e urina dos cães, e não havia nenhum produto de limpeza. Ela chegava a jogar os dejetos dos animais pela janela”, contou a ativista.

Os animais foram resgatados e um dos cachorros apresentava sarna. Após receberem cuidados, os pets serão encaminhados para adoção.

Rejane Schumann construiu uma carreira de destaque na TV Globo, com participações em produções clássicas como O Feijão e o Sonho (1976), Espelho Mágico (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979).