Dança dos Famosos 2025: veja as notas de hoje (24/08) e saiba quem está na repescagem
Confira a classificação, notas e quais participantes estarão na repescagem da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck
A Dança dos Famosos 2025 chegou neste domingo (24) no último dia da fase de grupos, com o tema Danças Urbanas. É o terceiro dia de apresentação do quadro do Domingão com Huck e teve o ator Cauã Reymond como convidado do jurado artístico, se juntando a Milton Cunha, Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.
Após o somatório das notas, o público saberá quem vai para a repescagem.
O primeiro grupo a se apresentar foi o Grupo A, com Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa e foram bem elogiados. A segunda apresentação foi do Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz, que teve alguns erros na coreografia.
Notas do terceiro dia do Dança dos Famosos 2025
Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa)
- Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
- Cauã Reymond (júri artístico) – 10
- Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.8
- Ana Botafogo (júri técnico) – 9
- Zebrinha (júri técnico) – 9.3
- Plateia –
Grupo C (Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão)
- Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
- Cauã Reymond (júri artístico) – 10
- Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7
- Ana Botafogo (júri técnico) – 8.7
- Zebrinha (júri técnico) – 9.1
- Plateia –
Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz)
- Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
- Cauã Reymond (júri artístico) – 10
- Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7
- Ana Botafogo (júri técnico) – 8.9
- Zebrinha (júri técnico) – 9.1
- Plateia –
Como ficou a classificação depois do terceiro dia
Grupo A –
Grupo D –
Grupo C –
Grupo B –
*Matéria em atualização