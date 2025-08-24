Dança dos Famosos 2025: veja as notas de hoje (24/08) e saiba quem está na repescagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira a classificação, notas e quais participantes estarão na repescagem da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck

A Dança dos Famosos 2025 chegou neste domingo (24) no último dia da fase de grupos, com o tema Danças Urbanas. É o terceiro dia de apresentação do quadro do Domingão com Huck e teve o ator Cauã Reymond como convidado do jurado artístico, se juntando a Milton Cunha, Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Após o somatório das notas, o público saberá quem vai para a repescagem.

O primeiro grupo a se apresentar foi o Grupo A, com Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa e foram bem elogiados. A segunda apresentação foi do Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz, que teve alguns erros na coreografia.

Notas do terceiro dia do Dança dos Famosos 2025

Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa)

Milton Cunha (júri artístico) – 9.9



Cauã Reymond (júri artístico) – 10



Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.8



Ana Botafogo (júri técnico) – 9



Zebrinha (júri técnico) – 9.3



Plateia –

Grupo C (Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão)

Milton Cunha (júri artístico) – 9.9



Cauã Reymond (júri artístico) – 10



Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7



Ana Botafogo (júri técnico) – 8.7



Zebrinha (júri técnico) – 9.1



Plateia –



RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz)

Milton Cunha (júri artístico) – 9.9



Cauã Reymond (júri artístico) – 10



Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7



Ana Botafogo (júri técnico) – 8.9



Zebrinha (júri técnico) – 9.1



Plateia –

Como ficou a classificação depois do terceiro dia

Grupo A –

Grupo D –

Grupo C –

Grupo B –

*Matéria em atualização