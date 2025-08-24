fechar
TV | Notícia

Dança dos Famosos 2025: veja as notas de hoje (24/08) e saiba quem está na repescagem

Confira a classificação, notas e quais participantes estarão na repescagem da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck

Por Pedro Lima Publicado em 24/08/2025 às 19:43 | Atualizado em 24/08/2025 às 20:19
Elendo na edição de 2025 da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck.
Elendo na edição de 2025 da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck. - Foto: Globo

A Dança dos Famosos 2025 chegou neste domingo (24) no último dia da fase de grupos, com o tema Danças Urbanas. É o terceiro dia de apresentação do quadro do Domingão com Huck e teve o ator Cauã Reymond como convidado do jurado artístico, se juntando a Milton Cunha, Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.

Após o somatório das notas, o público saberá quem vai para a repescagem.

O primeiro grupo a se apresentar foi o Grupo A, com Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa e foram bem elogiados. A segunda apresentação foi do Grupo D com Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz, que teve alguns erros na coreografia.

Notas do terceiro dia do Dança dos Famosos 2025

Grupo A (Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa)

  • Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
  • Cauã Reymond (júri artístico) – 10
  • Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.8
  • Ana Botafogo (júri técnico) – 9
  • Zebrinha (júri técnico) – 9.3
  • Plateia –

Grupo C (Allan Souza Lima, Cátia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão)

  • Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
  • Cauã Reymond (júri artístico) – 10
  • Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7
  • Ana Botafogo (júri técnico) – 8.7
  • Zebrinha (júri técnico) – 9.1
  • Plateia –

Grupo D (Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz)

  • Milton Cunha (júri artístico) – 9.9
  • Cauã Reymond (júri artístico) – 10
  • Carlinhos de Jesus (júri técnico) – 8.7
  • Ana Botafogo (júri técnico) – 8.9
  • Zebrinha (júri técnico) – 9.1
  • Plateia –

Como ficou a classificação depois do terceiro dia

Grupo A –
Grupo D –
Grupo C –
Grupo B –

*Matéria em atualização

