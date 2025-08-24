Horário Dança dos Famosos hoje (24/08): Saiba que horas vai ao ar a competição
Fique ligado na Dança dos Famosos! O programa de hoje (24) recebe os quatro grupos em disputa por vaga na nova fase da competição.
É logo mais!
A Dança dos Famosos retorna para mais uma etapa emocionante da competição e a fase de grupos está perto do fim.
Dessa vez, o grupo que obtiver menor colocação dentre os quatro competidores vai para a repescagem no Domingão da semana que vem.
Dois grupos - o B e o C - se encontram com menor pontuação, com risco de acabarem na repescagem. Prepare a pipoca e confira o horário do dia!
Horário Dança dos Famosos hoje (24/08)
A Dança dos Famosos vai ao ar na segunda parte do Domingão com Huck, que começa neste domingo (24), às 18h10.
O horário exato do início da Dança não foi divulgado na programação oficial da Globo.
Quem está na Dança dos Famosos 2025?
- Grupo A - Rodrigo Faro, Duda Santos, Silvero Pereira e Gracyanne Barbosa
- Grupo B - David Júnior, Nicole Bahls, Luan Pereira e Fernanda Paes Leme
- Grupo C - Allan Souza Lima, Catia Fonseca, Richarlyson e Manu Bahtidão
- Grupo D - Álvaro, Lucas Leto, Wanessa Camargo e Tereza Seiblitz