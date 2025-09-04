Luana Piovani revela flerte durante viagem: "Imagina se eu pego ele?"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A atriz e apresentadora flertou com motorista em Fernando de Noronha e compartilhou o "segredo" com os seus seguidores. Veja detalhes!

Na manhã da última quarta-feira, 3 de setembro, Luana Piovani conseguiu divertir os seus seguidores após compartilhar o registro de um flerte durante sua viagem a Fernando de Noronha.

A atriz mostrou interesse por um homem que dirigia um bugre. O flerte aconteceu após Piovani ir para a aula de yoga no veículo do homem desconhecido.

"Queria contar um segredo para vocês", disse a apresentadora.

"Eu arrumei uma paquera aqui em Noronha. Já pensou se eu pego ele?", disse a atriz, tapando a boca para que o rapaz não a escutasse.

De acordo com o portal Bnews, Luana já chegou a comentar que está curtindo bastante a vida de solteira.

"Já tem um ano e meio que eu tô solteira. Eu não me relaciono, zero, nem conversinha, nem papinho gostoso, desde janeiro. Então, tem oito meses que eu tô ‘clean’, que eu tô zerada", comentou.

Luana também revelou que está dedicando mais tempo para cuidar dela.