Mel Maia é o primeiro nome cotado para o BBB 26?
Atriz e influenciadora de 21 anos, com mais de 20 milhões de seguidores, surge como aposta forte para o Camarote do reality em 2025.
O Big Brother Brasil 26 só estreia em janeiro, mas os preparativos já estão a todo vapor. A direção da Globo iniciou a seleção dos participantes do grupo Camarote, formado por celebridades, e um nome desponta como o primeiro cotado: Mel Maia.
A atriz e influenciadora, que ganhou destaque ainda criança na novela Avenida Brasil, hoje soma mais de 20 milhões de seguidores e se consolidou como uma das jovens personalidades mais engajadas nas redes sociais.
Novidade no BBB 26
Além de Mel, rumores apontam que outros famosos também estão sendo sondados. Entre os nomes que circulam nos bastidores estão Nicole Bahls e Álvaro, ambos atualmente no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.
Enquanto a especulação sobre o reality cresce, Mel Maia também virou notícia ao compartilhar um procedimento estético recente.
A atriz revelou ter aplicado botox nas axilas para tratar a hiperidrose, condição que causa suor excessivo desde a infância. Segundo ela, a decisão trouxe alívio para um incômodo que a acompanhava em diversas situações do dia a dia.
A confirmação oficial do elenco do BBB 26 só deve acontecer mais perto da estreia.