Virginia revela remetente do buquê de flores em Madrid

Influenciadora recebeu buquê ao desembarcar na Espanha e boatos apontaram presente de jogador, mas verdade foi bem diferente do imaginado.

A influenciadora Virginia Fonseca desembarcou em Madrid, na Espanha, e virou assunto nas redes sociais após aparecer com um buquê de flores.

Rapidamente, começaram a circular rumores de que o presente teria vindo de Vini Jr., levantando a hipótese de um encontro secreto entre os dois.

A história, no entanto, não passou de especulação.

Quem enviou as flores para Virginia?

As flores que Virginia carregava foram oferecidas por um serviço de receptivo contratado para a viagem, prática comum entre empresas especializadas em receber turistas. O gesto, portanto, não tinha relação alguma com o jogador.

Apesar da explicação simples, o assunto ganhou força quando internautas lembraram que a influenciadora já havia marcado presença no aniversário de Vini Jr. em julho e que os dois trocam interações frequentes nas redes.

Isso foi suficiente para alimentar comentários de que os dois poderiam ter um envolvimento além da amizade.

Outro ponto que colaborou para o boato foi o fato de Virginia ter ido jantar em um restaurante da capital espanhola. Rapidamente, surgiu a versão de que seria um encontro reservado com o atacante do Real Madrid.

Virginia segue aproveitando a viagem pela Europa em clima de diversão e turismo. Além dos passeios em Madrid, incluiu no roteiro uma visita ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid e palco das atuações de Vini Jr. Segundo a influenciadora, o passeio foi sugestão do amigo Hebert Gomes, que a acompanha na viagem.