fechar
Celebridades | Notícia

Virginia revela remetente do buquê de flores em Madrid

Influenciadora recebeu buquê ao desembarcar na Espanha e boatos apontaram presente de jogador, mas verdade foi bem diferente do imaginado.

Por Bianca Tavares Publicado em 03/09/2025 às 8:08
Imagem de Virginia Fonseca
Imagem de Virginia Fonseca - Reprodução/SBT

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Virginia Fonseca desembarcou em Madrid, na Espanha, e virou assunto nas redes sociais após aparecer com um buquê de flores.

Rapidamente, começaram a circular rumores de que o presente teria vindo de Vini Jr., levantando a hipótese de um encontro secreto entre os dois.

A história, no entanto, não passou de especulação.

Quem enviou as flores para Virginia?

As flores que Virginia carregava foram oferecidas por um serviço de receptivo contratado para a viagem, prática comum entre empresas especializadas em receber turistas. O gesto, portanto, não tinha relação alguma com o jogador.

Apesar da explicação simples, o assunto ganhou força quando internautas lembraram que a influenciadora já havia marcado presença no aniversário de Vini Jr. em julho e que os dois trocam interações frequentes nas redes.

Leia Também

Isso foi suficiente para alimentar comentários de que os dois poderiam ter um envolvimento além da amizade.

Outro ponto que colaborou para o boato foi o fato de Virginia ter ido jantar em um restaurante da capital espanhola. Rapidamente, surgiu a versão de que seria um encontro reservado com o atacante do Real Madrid. 

Virginia segue aproveitando a viagem pela Europa em clima de diversão e turismo. Além dos passeios em Madrid, incluiu no roteiro uma visita ao estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid e palco das atuações de Vini Jr. Segundo a influenciadora, o passeio foi sugestão do amigo Hebert Gomes, que a acompanha na viagem.

Leia também

Carlinhos Maia é acusado de intolerância religiosa em meio a polêmica com Anitta
celebridades

Carlinhos Maia é acusado de intolerância religiosa em meio a polêmica com Anitta
Virginia Fonseca visita estádio do time de Vini Jr. em meio a boatos de affair
celebridades

Virginia Fonseca visita estádio do time de Vini Jr. em meio a boatos de affair

Compartilhe

Tags