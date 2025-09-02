fechar
Virginia Fonseca visita estádio do time de Vini Jr. em meio a boatos de affair

Onde há fumaça há fogo? Virginia Fonseca visitou o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid de Vini Jr, como parte de sua viagem à Europa.

02/09/2025
Virginia Fonseca
Virginia e Vini Jr. estão juntos?

A influenciadora de 26 curte viagem pela Europa com amigos e um dos destinos chamou a atenção, dadas as recentes revelações da imprensa: o estádio do Real Madrid, time defendido pelo craque brasileiro,

Virginia visita estádio do Real Madrid

Uma das paradas de Virginia Fonseca em Madri, capital da Espanha, foi o estádio Santiago Bernabéu, sede oficial do Real Madrid.

A apresentadora do "Sabadou" no SBT afirmou que a visita ao estágio ocorreu a pedido do amigo, Hebert Gomes, parte de seu grupo de viagem. 

Recentemente, o portal Léo Dias revelou que Virginia e Vinicius Junior jantaram discretamente em Madri e que estariam em clima de romance.

Nenhum dos dois confirmou ou negou as informações. A assessoria da influencer se limitou a reforçar que não comenta a vida pessoal ou sexual de Virginia.

Após a notícia ganhar a internet, Virginia comentou de forma irônica o suposto jantar.

"Olha com quem eu estou jantando", disse nas redes, compartilhando clique em jantar ao lado da amiga Loris.

Virginia está solteira há pouco mais de três meses, após o fim de seu casamento com o cantor Zé Felipe.

