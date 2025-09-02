fechar
Celebridades |

Lucas Guimarães se pronuncia após confirmação de traição de Carlinhos Maia: "Se cure"

O apresentador do SBT desabafou com seus seguidores sobre a recente descoberta da traição de Carlinhos Maia durante o relacionamento dos dois.

Por Bianca Tavares Publicado em 02/09/2025 às 10:32 | Atualizado em 02/09/2025 às 10:32
Imagem de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães
Imagem de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Nos stories do Instagram, o influenciador Carlinhos Maia confessou para os seus seguidores que traiu o ex-marido Lucas Guimarães, durante o relacionamento de mais de 15 anos.

Logo após, o apresentador do SBT recorreu às redes sociais para fazer um novo pronunciamento sobre o ex-relacionamento. "Haja paciência! Haja saúde mental e física para aguentar tudo que eu estou aguentando nos últimos meses. Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas", desabafou.

Com o fim do casamento em julho deste ano, diversos rumores surgiram sobre o possível motivo da separação, como rotina agitada e a descoberta da bissexualidade de Carlinhos Maia.

Leia Também

"Porque ao lado dele [Carlinhos] tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele", continuou Lucas.

O apresentador finalizou com a afirmação de que mesmo não sendo considerado como o "marido perfeito", nunca traiu o influenciador.

"Não fui um marido perfeito, mas eu absolutamente nunca traio o Carlinhos. Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas"

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel
Celebridades

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel
Bia do Brás revela motivo do afastamento de Alane após o BBB 24
FAMOSOS

Bia do Brás revela motivo do afastamento de Alane após o BBB 24

Compartilhe

Tags