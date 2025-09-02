Lucas Guimarães se pronuncia após confirmação de traição de Carlinhos Maia: "Se cure"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O apresentador do SBT desabafou com seus seguidores sobre a recente descoberta da traição de Carlinhos Maia durante o relacionamento dos dois.

Nos stories do Instagram, o influenciador Carlinhos Maia confessou para os seus seguidores que traiu o ex-marido Lucas Guimarães, durante o relacionamento de mais de 15 anos.

Logo após, o apresentador do SBT recorreu às redes sociais para fazer um novo pronunciamento sobre o ex-relacionamento. "Haja paciência! Haja saúde mental e física para aguentar tudo que eu estou aguentando nos últimos meses. Eu desejo para Carlinhos de verdade que ele encontre a paz, que ele se preencha de uma vez por todas desses vazios e que se cure desses traumas", desabafou.

Com o fim do casamento em julho deste ano, diversos rumores surgiram sobre o possível motivo da separação, como rotina agitada e a descoberta da bissexualidade de Carlinhos Maia.

"Porque ao lado dele [Carlinhos] tem apenas interesse e eu sinto pena, de verdade. O trabalho dele acaba fazendo com que ele se envolva com outras pessoas. Eu vibro muito e torço muito por ele, mas tenho minhas dores e meus traumas com ele", continuou Lucas.

O apresentador finalizou com a afirmação de que mesmo não sendo considerado como o "marido perfeito", nunca traiu o influenciador.

"Não fui um marido perfeito, mas eu absolutamente nunca traio o Carlinhos. Foram quinze anos sendo o homem mais fiel do planeta, e ele sabe disso. Mas chega um momento em que amar é deixar ir, e deixar o outro fazer as próprias escolhas".