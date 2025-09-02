Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os dois artistas foram fotografados lado a lado durante um jantar, aumentando a especulação dos fãs do ex-casal; confira os detalhes!

Clique aqui e escute a matéria

Depois de terem sido fotografados juntinhos em um jantar especial no Rio de Janeiro, o ex-casal João Guilherme e Bruna Marquezine foram alvos de mais uma especulação na última segunda-feira (1º).

Isso porque os fãs repararam um detalhe curioso em uma foto publicada nos stories do instagram do influenciador.

Na selfie, João segurava o seu cachorro de estimação Haku, que foi adotado durante o relacionamento com Bruna, que durou cerca de um ano.

Leia Também Isabelle Drummond abre o jogo sobre motivo de ter sumido das novelas por seis anos

O detalhe? O filho do cantor Leonardo estava com um anel muito parecido com o que Bruna está utilizando na foto do flagra de encontro do ex-casal!

João utiliza o anel no dedo anelar direito, assim como a atriz. Apesar dos boatos, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o flagra até o momento.