Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel

Os dois artistas foram fotografados lado a lado durante um jantar, aumentando a especulação dos fãs do ex-casal; confira os detalhes!

Por Bianca Tavares Publicado em 02/09/2025 às 9:28 | Atualizado em 02/09/2025 às 9:33
Imagem de Bruna Marquezine e João Guilherme
Imagem de Bruna Marquezine e João Guilherme - Reprodução/Redes Sociais

Depois de terem sido fotografados juntinhos em um jantar especial no Rio de Janeiro, o ex-casal João Guilherme e Bruna Marquezine foram alvos de mais uma especulação na última segunda-feira (1º).

Isso porque os fãs repararam um detalhe curioso em uma foto publicada nos stories do instagram do influenciador.

Na selfie, João segurava o seu cachorro de estimação Haku, que foi adotado durante o relacionamento com Bruna, que durou cerca de um ano.

O detalhe? O filho do cantor Leonardo estava com um anel muito parecido com o que Bruna está utilizando na foto do flagra de encontro do ex-casal!

João utiliza o anel no dedo anelar direito, assim como a atriz. Apesar dos boatos, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o flagra até o momento.

