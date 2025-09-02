Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos com o mesmo anel
Os dois artistas foram fotografados lado a lado durante um jantar, aumentando a especulação dos fãs do ex-casal; confira os detalhes!
Clique aqui e escute a matéria
Depois de terem sido fotografados juntinhos em um jantar especial no Rio de Janeiro, o ex-casal João Guilherme e Bruna Marquezine foram alvos de mais uma especulação na última segunda-feira (1º).
Isso porque os fãs repararam um detalhe curioso em uma foto publicada nos stories do instagram do influenciador.
Na selfie, João segurava o seu cachorro de estimação Haku, que foi adotado durante o relacionamento com Bruna, que durou cerca de um ano.
O detalhe? O filho do cantor Leonardo estava com um anel muito parecido com o que Bruna está utilizando na foto do flagra de encontro do ex-casal!
João utiliza o anel no dedo anelar direito, assim como a atriz. Apesar dos boatos, nenhum dos dois se pronunciaram sobre o flagra até o momento.