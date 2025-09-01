Leandro Hassum chora ao contar da prisão do pai por vínculo com a máfia
O ator e humorista brasileiro também relembrou o impacto da prisão do pai por ter se envolvido com a máfia italiana. Veja agora mais detalhes!
Em entrevista ao Fantástico, Leandro Hassum acabou abrindo o jogo sobre como a relação com o pai mudou após ele ser preso por envolvimento com a máfia italiana.
Carlos Alberto da Costa Moreira foi preso em 14 de dezembro de 1994, por ajudar a máfia na distribuição de armas e drogas no Rio de Janeiro.
De acordo com o humorista, ele viveu 21 anos de mentira e até hoje a relação com o pai é tema constante na terapia.
"Foi um corte na minha vida, de 21 anos que vivi uma mentira. Fui de 100 a 0 como se tivesse batido no muro de frente, em 1 segundo", afirmou.
Segundo o portal Metrópoles, a notícia da prisão do pai foi realizada pelo irmão do ator e a família inteira sofreu as consequências das ações dele, já que todos os bens da família foram bloqueados.
O ator revelou que nessa situação, precisou até mesmo vender salgadinhos na porta de um teatro para sobreviver.
Na entrevista, Hassum chegou a se emocionar após falar sobre toda a situação. Ele também se lembrou de uma conversa que teve com o pai.
"Eu falei um dia para o meu pai: 'pai, eu te perdoo. Porque mesmo no erro, você me mostrou o homem que não quero ser'", disse chorando.
Carlos Alberto da Costa Moreira ficou preso por 11 anos e morreu em 2014.