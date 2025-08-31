fechar
Celebridades | Notícia

VMA 2025: MTV anuncia indicados para categorias com votação nas redes sociais

Sabrina Carpenter, Tate McRae e Alex Warren aparecem entre os destaques; Addison Rae, Fuerza Regida e REI AMI conquistam primeiras indicações.

Por Bianca Tavares Publicado em 31/08/2025 às 9:35
Imagem de Sabrina Carpenter, Chapell Roan e Addison Rae
Imagem de Sabrina Carpenter, Chapell Roan e Addison Rae - Reprodução/Redes Sociais

Clique aqui e escute a matéria

A MTV divulgou os indicados às duas categorias votadas exclusivamente pelas redes sociais no VMA 2025: “Melhor Banda” e “Música do Verão”.

A votação será realizada nos stories do Instagram oficial da emissora (@MTV) e acontece em rodadas eliminatórias.

A cerimônia, comandada por LL Cool J, será transmitida ao vivo no dia 7 de setembro, diretamente da UBS Arena, em Nova York.

No Brasil, Didi Effe e Gabie Fernandes apresentam a transmissão, que começa com o pré-show às 20h na MTV, Paramount+ e Pluto TV.

Categoria Melhor Banda

A votação abre em 2 de setembro, às 12h, e vai até 6 de setembro, ao meio-dia. Entre os 16 nomes, estão gigantes como BLACKPINK, Coldplay, Imagine Dragons, Stray Kids, SEVENTEEN e My Chemical Romance.

Leia Também

Também marcam presença Fuerza Regida, indicado pela primeira vez, além de Backstreet Boys, Jonas Brothers, aespa, Evanescence e outros.

Categoria Música do Verão

Já a escolha do hit do verão começa em 6 de setembro, às 12h, e encerra em 7 de setembro, ao meio-dia.

A lista reúne nomes de peso como Sabrina Carpenter (“Manchild”), Tate McRae (“Just Keep Watching”), Justin Bieber (“Daisies”) e Doja Cat (“Jealous Type”).

Entre as estreias, destaque para Addison Rae, BigXthaPlug, Ravyn Lenae e REI AMI, que aparece no projeto colaborativo HUNTR/X.

Os grandes nomes do ano

Nas categorias gerais, Lady Gaga lidera com 12 indicações, seguida por Bruno Mars (11) e Kendrick Lamar (10).

Sabrina Carpenter aparece forte com 9, enquanto ROSÉ soma 8. Já Billie Eilish e Tate McRae têm 6 cada, confirmando espaço entre os favoritos da temporada.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O VMA 2025 tem patrocínio da Coca-Cola e da Via Marte. Outras performances e homenagens especiais serão anunciadas nos próximos dias.

Confira a lista completa de indicados para Melhor Banda:

  • aespa
  • All Time Low
  • Backstreet Boys
  • BLACKPINK
  • Coldplay
  • Evanescence
  • Fuerza Regida**
  • Grupo Frontera
  • Imagine Dragons
  • Jonas Brothers
  • KATSEYE
  • My Chemical Romance
  • SEVENTEEN
  • Stray Kids
  • The Marías
  • Twenty One Pilots

Música de Verão

  • Addison Rae** – “Headphones On” – Columbia Records
  • Alex Warren – “Ordinary” – Atlantic Records
  • Benson Boone – “Mystical Magical” – Night Street Records/Warner Records
  • BigXthaPlug** ft. Bailey Zimmerman – “All The Way” – UnitedMasters
  • Chappell Roan – “The Subway” – Island
  • Demi Lovato – “Fast” – Island
  • Doja Cat – “Jealous Type” – Kemosabe/RCA Records
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI** – “Golden” – Republic Records/Visva Records
  • Jessie Murph – “Blue Strips” – Columbia Records
  • Justin Bieber – “Daisies” – Def Jam Recordings
  • MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It To The Max (FLY) (Remix)” – gamma.
  • Morgan Wallen ft. Tate McRae – “What I Want” – Big Loud Records/Mercury Records
  • Ravyn Lenae** ft. Rex Orange County** – “Love Me Not” – Atlantic Records
  • Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island
  • sombr – “12 to 12” – SMB Music/Warner Records
  • Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records

(**) = Primeira vez indicado

Leia também

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
celebridades

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
Segredo revelado: Diogo Nogueira mostra como mantém a chama com Paolla Oliveira: "Garçom"
Celebridades

Segredo revelado: Diogo Nogueira mostra como mantém a chama com Paolla Oliveira: "Garçom"

Compartilhe

Tags