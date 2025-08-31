VMA 2025: MTV anuncia indicados para categorias com votação nas redes sociais
Sabrina Carpenter, Tate McRae e Alex Warren aparecem entre os destaques; Addison Rae, Fuerza Regida e REI AMI conquistam primeiras indicações.
A MTV divulgou os indicados às duas categorias votadas exclusivamente pelas redes sociais no VMA 2025: “Melhor Banda” e “Música do Verão”.
A votação será realizada nos stories do Instagram oficial da emissora (@MTV) e acontece em rodadas eliminatórias.
A cerimônia, comandada por LL Cool J, será transmitida ao vivo no dia 7 de setembro, diretamente da UBS Arena, em Nova York.
No Brasil, Didi Effe e Gabie Fernandes apresentam a transmissão, que começa com o pré-show às 20h na MTV, Paramount+ e Pluto TV.
Categoria Melhor Banda
A votação abre em 2 de setembro, às 12h, e vai até 6 de setembro, ao meio-dia. Entre os 16 nomes, estão gigantes como BLACKPINK, Coldplay, Imagine Dragons, Stray Kids, SEVENTEEN e My Chemical Romance.
Também marcam presença Fuerza Regida, indicado pela primeira vez, além de Backstreet Boys, Jonas Brothers, aespa, Evanescence e outros.
Categoria Música do Verão
Já a escolha do hit do verão começa em 6 de setembro, às 12h, e encerra em 7 de setembro, ao meio-dia.
A lista reúne nomes de peso como Sabrina Carpenter (“Manchild”), Tate McRae (“Just Keep Watching”), Justin Bieber (“Daisies”) e Doja Cat (“Jealous Type”).
Entre as estreias, destaque para Addison Rae, BigXthaPlug, Ravyn Lenae e REI AMI, que aparece no projeto colaborativo HUNTR/X.
Os grandes nomes do ano
Nas categorias gerais, Lady Gaga lidera com 12 indicações, seguida por Bruno Mars (11) e Kendrick Lamar (10).
Sabrina Carpenter aparece forte com 9, enquanto ROSÉ soma 8. Já Billie Eilish e Tate McRae têm 6 cada, confirmando espaço entre os favoritos da temporada.
O VMA 2025 tem patrocínio da Coca-Cola e da Via Marte. Outras performances e homenagens especiais serão anunciadas nos próximos dias.
Confira a lista completa de indicados para Melhor Banda:
- aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- BLACKPINK
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida**
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- KATSEYE
- My Chemical Romance
- SEVENTEEN
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Música de Verão
- Addison Rae** – “Headphones On” – Columbia Records
- Alex Warren – “Ordinary” – Atlantic Records
- Benson Boone – “Mystical Magical” – Night Street Records/Warner Records
- BigXthaPlug** ft. Bailey Zimmerman – “All The Way” – UnitedMasters
- Chappell Roan – “The Subway” – Island
- Demi Lovato – “Fast” – Island
- Doja Cat – “Jealous Type” – Kemosabe/RCA Records
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI** – “Golden” – Republic Records/Visva Records
- Jessie Murph – “Blue Strips” – Columbia Records
- Justin Bieber – “Daisies” – Def Jam Recordings
- MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It To The Max (FLY) (Remix)” – gamma.
- Morgan Wallen ft. Tate McRae – “What I Want” – Big Loud Records/Mercury Records
- Ravyn Lenae** ft. Rex Orange County** – “Love Me Not” – Atlantic Records
- Sabrina Carpenter – “Manchild” – Island
- sombr – “12 to 12” – SMB Music/Warner Records
- Tate McRae – “Just Keep Watching (From F1® The Movie)” – Atlantic Records
(**) = Primeira vez indicado