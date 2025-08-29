fechar
Celebridades |

Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça

Sabrina Carpenter está de volta! Recém-confirmada no Lollapalooza 2026, a cantora dos hits "Manchild" e "Espresso" retorna com "Man's Best Friend".

Por Thallys Menezes Publicado em 29/08/2025 às 0:00 | Atualizado em 29/08/2025 às 0:07
Sabrina Carpenter no clipe de Manchild
Sabrina Carpenter no clipe de Manchild - Reprodução/Youtube

Clique aqui e escute a matéria

Sabrina Carpenter está de volta!

Recém-confirmada como headliner do Lolapalooza Brasil 2026, a cantora norte-americana lançou oficialmente nas plataformas digitais seu novo disco, "Man's Best Friend".

Sétimo álbum da carreira da artista de 26 anos, a produção sucede o "Short n' Sweet" (2024), trabalho responsável por impulsionar o nome de Sabrina com hits como "Espresso" e "Taste".

Capa de Man's Best Friend causou polêmica nas redes sociais

Divulgada em junho, a capa do novo disco causou controvérsias nas redes sociais.

Leia Também

A imagem apresenta Sabrina de joelhos em frente a um homem, tendo seu cabelo puxado por ele, e foi acusada de reproduzir misoginia e sexualização da figura feminina.

Capas alternativas, com artes menos controversas, foram divulgas subsequentemente.

Ouça o novo álbum de Sabrina Carpenter

"Man's Best Friend" tem 12 faixas, incluindo o hit "Manchild". Nesta sexta-feira (29), Sabrina também lança o clipe de "Tears", novo single do disco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sabrina produziu as faixas ao lado de Jack Antonoff, que já trabalhou com Taylor Swift e Lorde, além de John Ryan, responsável por hits do One Direction e do Maroon 5.

Ouça o álbum completo:

Leia também

Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Dança dos Famosos

Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"
Celebridades

Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"

Compartilhe

Tags