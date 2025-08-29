Sabrina Carpenter lança seu novo álbum, Man's Best Friend; ouça
Sabrina Carpenter está de volta! Recém-confirmada no Lollapalooza 2026, a cantora dos hits "Manchild" e "Espresso" retorna com "Man's Best Friend".
Recém-confirmada como headliner do Lolapalooza Brasil 2026, a cantora norte-americana lançou oficialmente nas plataformas digitais seu novo disco, "Man's Best Friend".
Sétimo álbum da carreira da artista de 26 anos, a produção sucede o "Short n' Sweet" (2024), trabalho responsável por impulsionar o nome de Sabrina com hits como "Espresso" e "Taste".
Capa de Man's Best Friend causou polêmica nas redes sociais
Divulgada em junho, a capa do novo disco causou controvérsias nas redes sociais.
A imagem apresenta Sabrina de joelhos em frente a um homem, tendo seu cabelo puxado por ele, e foi acusada de reproduzir misoginia e sexualização da figura feminina.
Capas alternativas, com artes menos controversas, foram divulgas subsequentemente.
Qual capa do álbum “Man’s Best Friend” é sua favorita? pic.twitter.com/GnhiPV2jCO— Sabrina Carpenter Brasil | fan account (@scarpenterbr) July 8, 2025
Ouça o novo álbum de Sabrina Carpenter
"Man's Best Friend" tem 12 faixas, incluindo o hit "Manchild". Nesta sexta-feira (29), Sabrina também lança o clipe de "Tears", novo single do disco.
Sabrina produziu as faixas ao lado de Jack Antonoff, que já trabalhou com Taylor Swift e Lorde, além de John Ryan, responsável por hits do One Direction e do Maroon 5.
Ouça o álbum completo: