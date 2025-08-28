Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Clique aqui e escute a matéria
Gracyanne Barbosa, influencer, revelou se está buscando um novo amor, após se separar definitivamente do cantor Belo.
“Estou vivendo uma fase de muito foco no trabalho e nos projetos. Depois da separação, sigo com muito respeito e amizade pela minha história, mas agora a prioridade tem sido mesmo a dança e o Carnaval”, revelou em entrevista ao Gshow.
LEIA AGORA: Poliana Rocha explica curtida polêmica provocando Virginia Fonseca: ‘Chateada’
Confirmada como rainha de bateria pela União da Ilha do Governador, no Carnaval 2026, a influencer contou que está mudando o corpo para folia e também para melhorar sua desenvoltura na Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.
“Estou ajustando tudo: treino, dieta e até meu tempo de descanso para conseguir dar conta da bateria da Ilha e do Dança. Tenho feito exercícios para ganhar leveza, perder alguns quilos e aumentar minha mobilidade, mas sem perder o ritmo do samba no pé. É puxado, mas estou muito motivada!”, explicou.
O post Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.