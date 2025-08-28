Lollapalooza 2026: Sabrina Carpenter, Tyler The Creator e Deftones confirmados; confira line-up completo
Doechii, Chappell Roan e Lewis Capaldi se juntam a veteranos como Deftones e Skrillex na 13ª edição do festival, que acontece em São Paulo
Clique aqui e escute a matéria
O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quinta-feira (28), ao meio-dia, o line-up oficial de sua 13ª edição. O festival, que acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, traz Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones e Chappell Roan como alguns dos headliners.
Estréias no LollaBR
Sabrina Carpenter, que vive o auge da carreira com o sucesso de hits como Espresso e Please, Please, Please, que dominaram as paradas em 2024 e 2025, é um dos nomes mais aguardados para a estreia no Lollapalooza Brasil.
Outro nome que foi muito esperado pelos fãs é Tyler, The Creator, referência no rap experimental. Ele já se apresentou no Brasil em 2019, mas será atração do Lolla pela primeira vez, trazendo o Don't Tap the Glass, álbum lançado em julho de 2025.
As norte-americanas Doechii e Chappell Roan, revelações do rap e pop, respectivamente, também chegam para suas primeiras apresentações. E não só no LollaBR: este é o debut das artistas em território brasileiro.
Sucessos de outras datas
Entre os veteranos, a banda Deftones retorna com seu metal alternativo, celebrando décadas de carreira e uma sólida base de fãs no país. Quem também está de volta é a Lorde, que fez apresentações marcantes no mesmo festival em 2014 e 2018, além de uma turnê solo em 2022.
Skrillex e Turnstile são headliners que já vieram ao Lollapalooza Brasil em outras edições, enquanto Lewis Capaldi vai estrear no festival, mas já conheceu o caminho para o Brasil em 2023, quando se apresentou no Rock in Rio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Line-up já tinha vazado
Antes do anúncio oficial, fãs já comentavam nas redes sociais sobre um possível vazamento da lista de atrações. Prints atribuídos a uma página da Ticketmaster, plataforma oficial de vendas de ingressos, circularam pela internet e mostravam os seis headliners confirmados agora pelo festival.
O conteúdo foi rapidamente retirado do ar, mas a movimentação foi suficiente para gerar especulações. Para a alegria do público, suas apostas foram confirmadas com o anúncio oficial.
13° edição do Lollapalooza Brasil
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esta será a 13ª edição do evento no país, que reúne dezenas de artistas nacionais e internacionais distribuídos em quatro palcos.
Os ingressos estão à venda exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista. Na última edição, em 2025, o festival recebeu mais de 240 mil pessoas e contou com apresentações de artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake.