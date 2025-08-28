fechar
Cultura | Notícia

Lollapalooza 2026: Sabrina Carpenter, Tyler The Creator e Deftones confirmados; confira line-up completo

Doechii, Chappell Roan e Lewis Capaldi se juntam a veteranos como Deftones e Skrillex na 13ª edição do festival, que acontece em São Paulo

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 28/08/2025 às 12:30
Sabrina Carpenter estreia no Lollapalooza Brasil
Sabrina Carpenter estreia no Lollapalooza Brasil - Reprodução/Instagram @sabrinacarpenter

Clique aqui e escute a matéria

O Lollapalooza Brasil 2026 divulgou nesta quinta-feira (28), ao meio-dia, o line-up oficial de sua 13ª edição. O festival, que acontece de 20 a 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, traz Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones e Chappell Roan como alguns dos headliners.

Estréias no LollaBR

Sabrina Carpenter, que vive o auge da carreira com o sucesso de hits como EspressoPlease, Please, Please, que dominaram as paradas em 2024 e 2025, é um dos nomes mais aguardados para a estreia no Lollapalooza Brasil.

Outro nome que foi muito esperado pelos fãs é Tyler, The Creator, referência no rap experimental. Ele já se apresentou no Brasil em 2019, mas será atração do Lolla pela primeira vez, trazendo o Don't Tap the Glass, álbum lançado em julho de 2025.

As norte-americanas Doechii e Chappell Roan, revelações do rap e pop, respectivamente, também chegam para suas primeiras apresentações. E não só no LollaBR: este é o debut das artistas em território brasileiro.

Sucessos de outras datas

Entre os veteranos, a banda Deftones retorna com seu metal alternativo, celebrando décadas de carreira e uma sólida base de fãs no país. Quem também está de volta é a Lorde, que fez apresentações marcantes no mesmo festival em 2014 e 2018, além de uma turnê solo em 2022.

Skrillex Turnstile são headliners que já vieram ao Lollapalooza Brasil em outras edições, enquanto Lewis Capaldi vai estrear no festival, mas já conheceu o caminho para o Brasil em 2023, quando se apresentou no Rock in Rio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Line-up já tinha vazado

Antes do anúncio oficial, fãs já comentavam nas redes sociais sobre um possível vazamento da lista de atrações. Prints atribuídos a uma página da Ticketmaster, plataforma oficial de vendas de ingressos, circularam pela internet e mostravam os seis headliners confirmados agora pelo festival.

O conteúdo foi rapidamente retirado do ar, mas a movimentação foi suficiente para gerar especulações. Para a alegria do público, suas apostas foram confirmadas com o anúncio oficial.

Leia Também

13° edição do Lollapalooza Brasil

O Lollapalooza Brasil 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esta será a 13ª edição do evento no país, que reúne dezenas de artistas nacionais e internacionais distribuídos em quatro palcos.

Os ingressos estão à venda exclusivamente no site da Ticketmaster Brasil e na bilheteria oficial localizada no Shopping Ibirapuera, na capital paulista. Na última edição, em 2025, o festival recebeu mais de 240 mil pessoas e contou com apresentações de artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Alanis Morissette e Justin Timberlake.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Priscila Senna emociona Recife em gravação de DVD no Marco Zero; confira fotos
BREGA

Priscila Senna emociona Recife em gravação de DVD no Marco Zero; confira fotos
Arte pernambucana tem destaque na SP-Arte Rotas 2025; confira galerias
ARTES VISUAIS

Arte pernambucana tem destaque na SP-Arte Rotas 2025; confira galerias

Compartilhe

Tags