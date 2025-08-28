Quando custa o ingresso para Lollapalooza 2026? Festival terá Sabrina Carpenter e Lorde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova edição do Lollapalooza traz nomes como Chappell Roan, Tyler the Creator, Doechii e Edson Gomes. Confira valores dos ingressos disponíveis.

O Lollapalooza Brasil 2026 vem aí!

O tradicional festival ocorre por mais um ano no Autódromo de Interlagos nos dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem.

Os headliners da vez são os cantores pop Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan e Lewis Capaldi, os rappers Tyler the Creator e Doechi, o DJ Skrillex e as bandas Deftones e Turnstile

Qual é o line-up do Lolla 2026?

Ao todo, 71 artistas estão confirmados no Lolla, incluindo 17 que nunca se apresentaram no Brasil, revela a Rolling Stone Brasil.

Além dos nomes em destaque, o festival também traz shows de artistas como Cypress Hill

Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Lola Young, Edson Gomes, Marina, DJO, FBC, MU540 e Idlibra.









Ingressos do Lollapalooza Brasil 2026

Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ticketmaster, em três modalidades: Lolla Pass, Lolla Comfort e Lolla Louge. Todas dão acesso aos três dias de festival.

Lolla Pass - Acesso à pista do festival

Inteira: R$ 2.534,40



Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 1.413,92



Meia-entrada: R$ 1.267,20

Lolla Comfort - Acesso à área exclusiva com vista especial para o palco Budweiser

Inteira: R$ 5.196,00



Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 2.877,80



Meia-entrada: R$ 2.598,00

Lolla Louge - Acesso a área premium open bar e open food

Inteira: R$ 5.254,40



Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 4.132,92



Meia-entrada: R$ 3.987,20

Clientes Bradesco têm direito a 15% de desconto na venda de ingressos. Também é possível comprar ingressos presencialmente no Shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Quando sai o Lolla Day?

Ainda não há previsão de venda para o Lolla Day (acesso para apenas um dia de festival) ou Lolla Double (para dois dias).

O Lolla Day será divulgado quando for divulgada a divisão dos artistas por dia de festival.