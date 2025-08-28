fechar
Celebridades | Notícia

Quando custa o ingresso para Lollapalooza 2026? Festival terá Sabrina Carpenter e Lorde

Nova edição do Lollapalooza traz nomes como Chappell Roan, Tyler the Creator, Doechii e Edson Gomes. Confira valores dos ingressos disponíveis.

Por Thallys Menezes Publicado em 28/08/2025 às 21:43
Lollapalooza Brasil
Lollapalooza Brasil - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Lollapalooza Brasil 2026 vem aí! 

O tradicional festival ocorre por mais um ano no Autódromo de Interlagos nos dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem.

Os headliners da vez são os cantores pop Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan e Lewis Capaldi, os rappers Tyler the Creator e Doechi, o DJ Skrillex e as bandas Deftones e Turnstile

Qual é o line-up do Lolla 2026?

Ao todo, 71 artistas estão confirmados no Lolla, incluindo 17 que nunca se apresentaram no Brasil, revela a Rolling Stone Brasil.

Além dos nomes em destaque, o festival também traz shows de artistas como Cypress Hill
Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Lola Young, Edson Gomes, Marina, DJO, FBC, MU540 e Idlibra.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Lollapalooza Brasil (@lollapaloozabr)


Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ingressos do Lollapalooza Brasil 2026

Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ticketmaster, em três modalidades: Lolla Pass, Lolla Comfort e Lolla Louge. Todas dão acesso aos três dias de festival.

Leia Também

Lolla Pass - Acesso à pista do festival

  • Inteira: R$ 2.534,40
  • Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 1.413,92
  • Meia-entrada: R$ 1.267,20

Lolla Comfort - Acesso à área exclusiva com vista especial para o palco Budweiser

  • Inteira: R$ 5.196,00
  • Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 2.877,80
  • Meia-entrada: R$ 2.598,00

Lolla Louge - Acesso a área premium open bar e open food

  • Inteira: R$ 5.254,40
  • Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 4.132,92
  • Meia-entrada: R$ 3.987,20

Clientes Bradesco têm direito a 15% de desconto na venda de ingressos. Também é possível comprar ingressos presencialmente no Shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Quando sai o Lolla Day?

Ainda não há previsão de venda para o Lolla Day (acesso para apenas um dia de festival) ou Lolla Double (para dois dias).

O Lolla Day será divulgado quando for divulgada a divisão dos artistas por dia de festival.

Leia também

Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Dança dos Famosos

Estrela da Dança dos Famosos, Gracyanne Barbosa revela se pretende viver novo amor
Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"
Celebridades

Virginia Fonseca faz revelação sobre vida de solteira: "Esperava muito"

Compartilhe

Tags