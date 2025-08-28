Quando custa o ingresso para Lollapalooza 2026? Festival terá Sabrina Carpenter e Lorde
Nova edição do Lollapalooza traz nomes como Chappell Roan, Tyler the Creator, Doechii e Edson Gomes. Confira valores dos ingressos disponíveis.
Clique aqui e escute a matéria
O Lollapalooza Brasil 2026 vem aí!
O tradicional festival ocorre por mais um ano no Autódromo de Interlagos nos dias 20, 21 e 22 de março do ano que vem.
Os headliners da vez são os cantores pop Sabrina Carpenter, Lorde, Chappell Roan e Lewis Capaldi, os rappers Tyler the Creator e Doechi, o DJ Skrillex e as bandas Deftones e Turnstile
Qual é o line-up do Lolla 2026?
Ao todo, 71 artistas estão confirmados no Lolla, incluindo 17 que nunca se apresentaram no Brasil, revela a Rolling Stone Brasil.
Além dos nomes em destaque, o festival também traz shows de artistas como Cypress Hill
Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Lola Young, Edson Gomes, Marina, DJO, FBC, MU540 e Idlibra.
Ver essa foto no Instagram
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ingressos do Lollapalooza Brasil 2026
Os ingressos estão disponíveis para venda no site Ticketmaster, em três modalidades: Lolla Pass, Lolla Comfort e Lolla Louge. Todas dão acesso aos três dias de festival.
Lolla Pass - Acesso à pista do festival
- Inteira: R$ 2.534,40
- Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 1.413,92
- Meia-entrada: R$ 1.267,20
Lolla Comfort - Acesso à área exclusiva com vista especial para o palco Budweiser
- Inteira: R$ 5.196,00
- Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 2.877,80
- Meia-entrada: R$ 2.598,00
Lolla Louge - Acesso a área premium open bar e open food
- Inteira: R$ 5.254,40
- Entrada social (venda aberta ao público geral): R$ 4.132,92
- Meia-entrada: R$ 3.987,20
Clientes Bradesco têm direito a 15% de desconto na venda de ingressos. Também é possível comprar ingressos presencialmente no Shopping Ibirapuera, em São Paulo (SP).
Quando sai o Lolla Day?
Ainda não há previsão de venda para o Lolla Day (acesso para apenas um dia de festival) ou Lolla Double (para dois dias).
O Lolla Day será divulgado quando for divulgada a divisão dos artistas por dia de festival.