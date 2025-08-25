fechar
Agenda | Notícia

Ana Cañas apresenta o show "Vida Real" no Projeto Seis e Meia Recife

Ana Cañas retorna a Recife com o show ‘Vida Real’ no Projeto Seis e Meia, com abertura de RoB Love e performances de clássicos e músicas autorais

Por Catêrine Costa Publicado em 25/08/2025 às 15:23
Ana Cañas
Ana Cañas - Foto: Murilo Amancio/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

No dia 05 de setembro, o Teatro do Parque recebe Ana Cañas para mais uma edição do Projeto Seis e Meia, que comemora 30 anos nesta temporada. A artista paulistana apresenta o show “Vida Real”, baseado em seu mais recente álbum autoral, em uma performance intensa, sensível e repleta de sucessos.

No espetáculo, Ana Cañas, acompanhada da sua banda, mescla composições do novo trabalho, músicas que marcaram sua trajetória e versões de artistas como Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo. A artista define o show como uma progressão natural da turnê anterior, “Ana Cañas Canta Belchior”, que percorreu mais de 180 cidades pelo país.

“Vida Real” marca o retorno de Ana à composição autoral após o disco “Todxs”, indicado ao Grammy Latino. Produzido por Dudu Marote, o trabalho une poesia com uma sonoridade pop e acessível. O disco conta com participações especiais de Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda. “Poder cantar olhando no olho das pessoas e ver a reação de cada uma delas é minha maior alegria na vida”, afirma Ana.

RoB Love abre a noite

A abertura da noite será com RoB Love, cantora e compositora pernambucana conhecida por sua voz marcante e sonoridade singular. Em sua apresentação, RoB traz influências que vão de Bob Marley a Tim Maia, composições autorais e versões cheias de personalidade. Para o show do Seis e Meia, a recifense sobe ao palco com banda completa e promete aquecer o público com sua energia e mensagens sobre amor, união e liberdade.

Divulgação
Rob Love - Divulgação

Os ingressos para a próxima edição do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.

Serviço

Evento: Ana Cañas no Projeto Seis e Meia

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Abertura: RoB Love

Data: 5 de setembro de 2025

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE

Ingressos: R$ 70,00 (meia-entrada), R$ 100,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social), R$ 140,00 (inteira). Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada.

Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista). Compre seu ingresso aqui

Leia também

Amauri Nascimento celebra aniversário com show e Jam Session solidária em Olinda
Evento

Amauri Nascimento celebra aniversário com show e Jam Session solidária em Olinda
Recifitness 2025 confirma Júlio Mamute na abertura da palestra de Renato Cariani no Recife
Evento

Recifitness 2025 confirma Júlio Mamute na abertura da palestra de Renato Cariani no Recife

Compartilhe

Tags