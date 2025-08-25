Ana Cañas apresenta o show "Vida Real" no Projeto Seis e Meia Recife
Ana Cañas retorna a Recife com o show ‘Vida Real’ no Projeto Seis e Meia, com abertura de RoB Love e performances de clássicos e músicas autorais
Clique aqui e escute a matéria
No dia 05 de setembro, o Teatro do Parque recebe Ana Cañas para mais uma edição do Projeto Seis e Meia, que comemora 30 anos nesta temporada. A artista paulistana apresenta o show “Vida Real”, baseado em seu mais recente álbum autoral, em uma performance intensa, sensível e repleta de sucessos.
No espetáculo, Ana Cañas, acompanhada da sua banda, mescla composições do novo trabalho, músicas que marcaram sua trajetória e versões de artistas como Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo. A artista define o show como uma progressão natural da turnê anterior, “Ana Cañas Canta Belchior”, que percorreu mais de 180 cidades pelo país.
“Vida Real” marca o retorno de Ana à composição autoral após o disco “Todxs”, indicado ao Grammy Latino. Produzido por Dudu Marote, o trabalho une poesia com uma sonoridade pop e acessível. O disco conta com participações especiais de Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda. “Poder cantar olhando no olho das pessoas e ver a reação de cada uma delas é minha maior alegria na vida”, afirma Ana.
RoB Love abre a noite
A abertura da noite será com RoB Love, cantora e compositora pernambucana conhecida por sua voz marcante e sonoridade singular. Em sua apresentação, RoB traz influências que vão de Bob Marley a Tim Maia, composições autorais e versões cheias de personalidade. Para o show do Seis e Meia, a recifense sobe ao palco com banda completa e promete aquecer o público com sua energia e mensagens sobre amor, união e liberdade.
Os ingressos para a próxima edição do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.
Serviço
Evento: Ana Cañas no Projeto Seis e Meia
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Abertura: RoB Love
Data: 5 de setembro de 2025
Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife - PE
Ingressos: R$ 70,00 (meia-entrada), R$ 100,00 + 1 kg de alimento não perecível (ingresso social), R$ 140,00 (inteira). Os lugares não são marcados, sendo ocupados por ordem de chegada.
Vendas: Online via Sympla e presencial na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista). Compre seu ingresso aqui