Ana Cañas apresenta o show "Vida Real" no Projeto Seis e Meia Recife

Ana Cañas retorna a Recife com o show ‘Vida Real’ no Projeto Seis e Meia, com abertura de RoB Love e performances de clássicos e músicas autorais

No dia 05 de setembro, o Teatro do Parque recebe Ana Cañas para mais uma edição do Projeto Seis e Meia, que comemora 30 anos nesta temporada. A artista paulistana apresenta o show “Vida Real”, baseado em seu mais recente álbum autoral, em uma performance intensa, sensível e repleta de sucessos.

No espetáculo, Ana Cañas, acompanhada da sua banda, mescla composições do novo trabalho, músicas que marcaram sua trajetória e versões de artistas como Belchior, Rita Lee, Nando Reis e Renato Russo. A artista define o show como uma progressão natural da turnê anterior, “Ana Cañas Canta Belchior”, que percorreu mais de 180 cidades pelo país.

“Vida Real” marca o retorno de Ana à composição autoral após o disco “Todxs”, indicado ao Grammy Latino. Produzido por Dudu Marote, o trabalho une poesia com uma sonoridade pop e acessível. O disco conta com participações especiais de Ney Matogrosso, Ivete Sangalo e Roberta Miranda. “Poder cantar olhando no olho das pessoas e ver a reação de cada uma delas é minha maior alegria na vida”, afirma Ana.

RoB Love abre a noite

A abertura da noite será com RoB Love, cantora e compositora pernambucana conhecida por sua voz marcante e sonoridade singular. Em sua apresentação, RoB traz influências que vão de Bob Marley a Tim Maia, composições autorais e versões cheias de personalidade. Para o show do Seis e Meia, a recifense sobe ao palco com banda completa e promete aquecer o público com sua energia e mensagens sobre amor, união e liberdade.

Rob Love - Divulgação

Os ingressos para a próxima edição do Projeto Seis e Meia já estão disponíveis online via Sympla, na Loja Vagamundo (Shopping Boa Vista) e também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro no dia da apresentação. As entradas variam de R$ 70 a R$ 140.